Trump wijst naar videospelletjes en films als oorzaak van wapengeweld kv

22 februari 2018

22u51 0 Tijdens een vergadering in het Witte Huis met Congresleden over veiligheid op de Amerikaanse scholen, suggereerde president Trump dat videospelletjes en films de oorzaak kunnen zijn van de massaschietpartijen in de VS.

“Ik hoor dat steeds meer mensen zeggen dat de hoeveelheid geweld in videospelletjes de ideeën van jonge mensen vormgeeft. En dan ga je een stap verder en dat zijn de films. Ze zijn zo gewelddadig en toch kunnen kinderen ze bekijken als er geen seks in zit, maar wel als erin gemoord wordt. Misschien moeten ze daarvoor een beoordelingssysteem invoeren", stelde Trump.

De Amerikaanse president ging daarbij echter voorbij aan het feit dat een dergelijk systeem in de VS en daarbuiten echter al jarenlang in voege is.

Trump brings up the level of violence in video games and movies. https://t.co/be0VWVrkQM Meg Wagner(@ megwagner) link

Een recente studie van de universiteit van York wees bovendien uit aan dat er geen bewijs is dat videospelletjes geweld in de hand werken. Na een uitgebreid onderzoek met meer dan 3000 deelnemers werd er geen verband gevonden tussen het gedrag van de spelers en het geweld in de spelletjes.

Trump, die tijdens zijn kiescampagne meer dan 30 miljoen dollar ontving van de Amerikaanse wapenlobby NRA opperde gisteren het idee om bewapende leerkrachten voor de klas te zetten om zo scholen veiliger te maken.

Meer over Trump

VS

politiek