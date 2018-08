Trump wijst EU-aanbod voor tariefvrije autohandel af: "De EU is bijna zo erg als China, alleen kleiner" TTR kv

30 augustus 2018

20u57

Bron: ANP, Belga 3 De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, slaat het aanbod van de Europese Unie af om de invoerbelastingen voor auto's wederkerig tot nul te herleiden. Het aanbod is "niet goed genoeg", zei Trump in een interview met financieel nieuwsagentschap Bloomberg, dat donderdag gepubliceerd werd. Daarnaast gaf Trump ook aan dat hij niet van plan is om zijn toon te matigen in de handelsstrijd met China en dreigt hij ermee uit de Wereldhandelsorganisatie WTO te stappen.

"De EU is bijna zo erg als China, alleen kleiner", zei Trump, die daarmee herhaalde wat hij een paar weken eerder zei. De Europese commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, had eerder op de dag het bewuste voorstel op tafel gelegd. De EU is bereid "onze autobelastingen te reduceren tot nul als de VS hetzelfde doet", zei ze donderdag in Brussel.

Handelsoorlog met China

Trump is ook niet van plan om stappen terug te nemen in de handelsstrijd met China. Hij dreigde eerder al voor nog eens 200 miljard dollar aan heffingen op Chinese producten op te leggen. Volgens ingewijden zou die maatregel al volgende week in werking kunnen treden als de deadline verloopt van een inspraaktermijn.

Meerdere bronnen rond het Witte Huis bevestigen tegenover persbureau Bloomberg dat Trump niet van plan is het plan in te trekken. Bedrijven en belanghebbenden hebben tot 6 september de tijd om te reageren op de plannen. Zodra die termijn is verstreken, worden de nieuwe heffingen van kracht.

Tot dusver hebben de VS voor 50 miljard dollar aan heffingen opgelegd. Peking heeft met gelijke munt terugbetaald en voerde ook voor 50 miljard dollar aan heffingen door. De invoering van 200 miljard dollar aan heffingen betekent een escalatie van het handelsconflict tussen de landen. Gesprekken tussen Chinese en Amerikaanse vertegenwoordigers liepen eerder op niets uit.

Wereldhandelsorganisatie

Trump heeft vandaag opnieuw gedreigd uit Wereldhandelsorganisatie WTO te stappen als de Verenigde Staten niet beter worden behandeld. Dat vertelde hij in het Witte Huis tegenover persbureau Bloomberg.

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president kritiek uit op de WTO. Eerder liet hij zich al eens ontvallen dat het handelsorgaan door de rest van de wereld is ontworpen om de Verenigde Staten dwars te zitten. Trumps adviseurs zouden eerder hebben geprobeerd uit te leggen dat de VS succesvoller zijn bij de WTO dan andere landen. Maar Trump is nog altijd niet overtuigd. Het eventueel terugtrekken van de VS uit de WTO zou het multilaterale handelssysteem, waar de VS zich altijd hard voor hebben gemaakt, stevig ondermijnen.

Trumps handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer zei eerder dat de grootste fout van de WTO is geweest om China in 2001 te laten toetreden. WTO-regels om handelsgeschillen te beslechten bestempelde hij eerder als inmenging in de Amerikaanse soevereiniteit.