Trump: "Wij erkennen vandaag het vanzelfsprekende: Jeruzalem is hoofdstad van Israël" Tessa Rens

14 mei 2018

16u29

Bron: VTM Nieuws 3 “Wij erkennen vandaag het vanzelfsprekende: namelijk de duidelijke realiteit dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël.” Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump in een videoboodschap, naar aanleiding van de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Die opening verhit de gemoederen aan de grens tussen Gaza en Israël.

De ambassade van de Verenigde Staten in Jeruzalem werd deze middag in aanwezigheid van een 800-tal gasten uit Israël en de VS geopend. De dochter van de Amerikaanse president, Ivanka Trump, en de viceminister van Buitenlandse Zaken John Sullivan waren bij die opening aanwezig. Donald Trump zelf was niet aanwezig op de inhuldiging, maar sprak wel een videoboodschap in. “De Verenigde Staten waren de eersten die de nieuwe staat Israël erkenden. Vandaag openen we officieel onze ambassade in Jeruzalem,”, stak Trump van wal. “Proficiat. Het was een heel proces.”

“Israël is een soevereine staat en heeft net als alle andere soevereine staten het recht om een eigen hoofdstad te kiezen. Toch zijn we er al die jaren niet in geslaagd om het vanzelfsprekende te erkennen: namelijk de duidelijke realiteit dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël. Wij hebben dat onder mijn leiding eindelijk wél officieel gedaan.”

Vriend van Israël

Onze grootste hoop is vrede, zei Trump verder nog. “De Verenigde Staten blijven zich inzetten om een blijvend vredesakkoord mede mogelijk te maken.” De president haalde in zijn videoboodschap ook opnieuw de banden tussen Israël en de VS aan. “We zullen altijd een grote vriend van Israël blijven en een partner in de zaak van de vrijheid en vrede“, sloot Trump af. “We reiken de hand naar Israël, het Palestijnse volk en al hun buren. Dat er vrede moge zijn.”

Al 41 doden

De verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verhit de gemoederen bij het Palestijnse volk, omdat zij het oostelijke deel van Jeruzalem claimen als hoofdstad van een toekomstige eigen staat. De Palestijnen betogen ook tegen de 70e verjaardag van de staat Israël, en herdenken de Nakba, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina. Het kwam tot zware confrontaties aan de grens van de Gazastrook met Israël. Daarbij vielen al zeker 41 doden en bijna 2.000 gewonden.

"Grote dag voor Israël. Proficiat", tweette Trump tot slot. Het wordt de president niet door iedereen in dank aangenomen dat hij die tweet de wereld instuurt op een moment dat er tientallen doden vallen door het Israëlische leger aan de Gazastrook.

