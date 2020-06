Trump werpt zich op als verdediger van de arm der wet, Biden zoekt genuanceerd standpunt TT

09 juni 2020

16u11

Bron: Reuters 1 In de Verenigde Staten lijkt een hervorming van het politieapparaat een steeds groter thema in de presidentscampagne van dit najaar te zullen gaan worden. Terwijl Donald Trump zichzelf profileert als de president van ‘law and order’, probeert hij zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden af te schilderen als een linkse softie die “de vleugels van de politie wil knippen”.

De Black Lives Matter-protesten stellen de standpunten in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen steeds meer op scherp. Joe Biden ontkende gisteren dat hij een voorstander is van het 'defunden’ van de politie, wat zoveel wil zeggen als het al dan niet deels stoppen van de financiering van de Amerikaanse politiekorpsen. Binnen de ‘Black Lives Matter’-beweging luidt bij sommige betogers de oproep om het geld dat de politie krijgt, te investeren in andere zaken. De overheidsfinanciering zou in het ideale geval dan gaan naar gemeenschappen die vaak te maken krijgen met politiecontroles en -geweld.

Medeoprichter van Black Lives Matter, Patrisse Cullors, legt aan een lokaal Amerikaans radiostation WBUR uit dat overheidssteun aan de politie beperken “wil zeggen dat politie minder middelen zou hebben om onze gemeenschappen te schaden”. Het geld kan zo bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitbouw van scholen, ziekenhuizen en andere sociale diensten.



Of dat een totale ontbinding van het politieapparaat zou betekenen, staat nog lang niet vast. Sommige betogers willen dat ook helemaal niet. Mocht de politie in sommige steden helemaal afgeschaft worden, zou hun rol overgedragen worden aan mentale gezondheidsexperts en sociale werkers.

Uitgejouwd

Afgelopen weekend werd de Democratische burgemeester van Minneapolis, waar de protesten begonnen na de dood van George Floyd twee weken geleden, al uitgejouwd toen hij weigerde te verklaren dat hij het budget voor de politie zou schrappen. Gisteren keurde een meerderheid in de gemeenteraad van de stad wel een initiatief goed om het huidige politieapparaat te ontmantelen.

De Democraten in beide kamers van het Amerikaanse Congres willen de politie in de VS wel hervormen, maar hoeden zich om te radicaal over te komen om geen centrumkiezers af te schrikken in november. Dan staan naast de presidentsverkiezingen ook die voor het Huis en de Senaat op het programma. Ze kondigden gisteren wel een wetsvoorstel aan voor een verreikende hervorming van de politie, om geweld te verminderen, opleiding te verruimen, en overzicht en aansprakelijkheid op nationaal niveau te verbeteren.

De ‘Justice and Policing Act’ voorziet onder meer in de oprichting van een nationaal register voor politiemensen die over de schreef gaan, moet het makkelijker maken agenten gerechtelijk te vervolgen en wil de rekrutering en opleiding van agenten in spe tegen het licht houden.

“Radicaal linkse Democraten”

Volgens waarnemers is het nu al duidelijk dat Trump en de Republikeinen Biden in de hoek proberen te drummen en hem de slogan ‘defund the police’ zoveel mogelijk in de mond proberen te leggen. Hoe harder de Democraten afgeschilderd kunnen worden als extremisten, ten koste van de publieke veiligheid, hoe beter Trumps kansen in november. De president tweette gisteren bijvoorbeeld nog eens dat “radicaal linkse Democraten geen geld meer willen voor onze politie en hen in de steek laten. Sorry, ik wil WETTEN EN ORDE!”

Maar “ik steun het ontmantelen van de politie niet”, aldus Biden gisteren na een bezoek van een uur aan de familie van George Floyd, die vandaag begraven wordt. “Ik steun wel het voorwaardelijk maken van federale hulp aan de politie, gebaseerd op de vraag of ze bepaalde standaarden van fatsoen en eer behalen of niet.”

Biden riep eerder al op 300 miljoen dollar (zo’n 264 miljoen euro) te investeren in de politie, op voorwaarde dat ze de diversiteit in hun gemeenschappen beter gaan weerspiegelen dan nu. De presidentskandidaat wil het geld vooral gebruiken voor meer training, bodycamera’s en gemeenschapspolitie.

Lees ook:

Trump haalt uit naar 75-jarige betoger die geduwd werd door politie: “Hij viel opzettelijk harder”

Meer dan 90% van openbare aanklagers is wit en 1 zwarte op 3 belandt in de gevangenis: cijfers bewijzen diepe rassenkloof in de VS (+)

Greet De Keyser in de VS: “Dit waren barslechte dagen voor Trump, niet zozeer voor Amerika” (+)