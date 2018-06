Trump: "Weinig voorbereiding nodig voor top met Kim Jong-un" ADN

07 juni 2018

19u17

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump hoeft zich naar eigen zeggen "niet echt voor te bereiden'' voor de top met Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. "Het is vooral een kwestie van instelling en een bereidheid om dingen gedaan te krijgen'', legde hij uit.

Trump en Kim zitten op 12 juni om de tafel in Singapore. Het is de eerste keer dat twee zittende leiders van de landen elkaar ontmoeten.

Trump benadrukte dat de Noord-Koreanen hun nucleaire wapens moeten opgeven. "Als ze niet denucleariseren, is dat niet acceptabel'', zei de president.

Trump voorspelde een "erg productieve bijeenkomst'' met de dictator. "Het is geen kwestie van voorbereiding: het draait om de vraag of mensen willen dat het gebeurt. En dat weten we erg snel'', zei de president, die aangaf dat de top "één, twee of drie'' dagen zou kunnen duren.