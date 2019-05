Trump weigert zijn belastingaangiften te laten zien en gaat in beroep ADN

21 mei 2019

16u33

Bron: ANP 4 De Amerikaanse president Donald Trump heeft hoger beroep ingesteld tegen een rechterlijke uitspraak dat hij zijn belastingaangiften aan het Huis van Afgevaardigden moet laten zien. Volgens de advocaten van Trump overschrijdt de eis van het Huis van Afgevaardigden de grondwettelijke bevoegdheden.

Een rechter stelde het Huis gisteren in het gelijk in zijn verzoek om de belastingaangiften van Donald Trump in te zien uit de periode voordat hij tot president was verkozen. De regering-Trump leed daarmee een eerste juridische nederlaag in de strijd met het Congres, waar het Huis van Afgevaardigden deel van uitmaakt.

De president liet meteen weten het niet eens te zijn met de uitspraak van de rechter. Hij vindt dat er geen gegronde reden is voor de inzage in zijn financiën en dat de Democraten alleen maar op zoek zijn naar een politiek instrument om tegen de president te gebruiken, nu en in aanloop naar de verkiezingen van 2020.