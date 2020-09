Trump weigert vredevolle overdracht van de macht te garanderen: “We zullen zien wat er gebeurt. We moeten van de stembiljetten af geraken” IB TT

24 september 2020

02u21

Bron: ANP, Reuters, The New York Times 24 De Amerikaanse president Trump weigert om zich te verbinden aan een vreedzame overdracht van de macht indien hij op 3 november de verkiezingen verliest van zijn rivaal Joe Biden. Dat zei hij op een persconferentie aan journalisten in het Witte Huis. Zijn uitspraken lokten felle reacties uit. “Hij zegt de meest irrationele dingen”, reageerde Biden. “Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen.”



Trump zinspeelt er al langere tijd op dat hij niet van plan is om zo maar uit het Witte Huis te vertrekken, ook niet als hij de verkiezingen verliest. “We zullen zien wat er gebeurt”, zei hij gisterenavond, nadat hem was gevraagd of hij in dat geval een vreedzame machtsoverdracht garandeert. “De stembiljetten zijn een ramp. We moeten van de stembiljetten af geraken, en dan zal het vredevol zijn, want dan zal er geen overdracht zijn. Dan gaan we gewoon verder. Maar de stembiljetten zijn niet meer onder controle. Je weet dat.”

Trump probeert al geruime tijd twijfel te zaaien rond de legitimiteit van de verkiezingen. Vanwege de corona-epidemie zullen meer Amerikaanse kiezers dan ooit hun stem per post uitbrengen, maar volgens Trump werkt dat verkiezingsfraude in de hand. Voor die bewering is overigens geen bewijs. “Deze oplichterij waar de Democraten mee bezig zijn, is oplichterij die voor het Hooggerechtshof zal komen, en ik denk dat vier tegen vier dan geen goede situatie is”, zei de president, verwijzend naar de vacante zetel in het Hooggerechtshof van de afgelopen vrijdag overleden progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg.

Het is al eens voorgekomen dat het Hooggerechtshof de uitkomst van de presidentsverkiezingen bepaalde. Dat was in 2000, toen het tussen de Democraat Al Gore en de uiteindelijke Republikeinse president George W. Bush ging.

Opvolger Bader Ginsburg

Over de benoeming van Bader Ginsburgs opvolger is veel discussie. Trump hoopt de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof snel te consolideren naar een stand van 6 tegen 3. Om het benoemingsproces sneller te doen verlopen hoeft Lindsey Graham, de voorzitter van de justitiecommissie in de Senaat, volgens de president geen verhoor met de kandidaat-rechter in te plannen.

Enkele jaren geleden weigerden de Republikeinen in de Senaat nog een door Barack Obama aangedragen kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof in behandeling te nemen, omdat de benoeming in een verkiezingsjaar viel. Een nieuwe rechter moest worden genomineerd door de nieuwe president, zei de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell toen.

McConnell heeft nu gezegd dat hij snel een stemming in de door Republikeinen gedomineerde Senaat wil laten plaatsvinden zodra Trump iemand heeft voorgedragen.

Trump benoemde de afgelopen jaren al twee rechters voor het Hooggerechtshof, die dienen voor het leven.

Critici woedend

Met zijn controversiële uitspraak heeft de president zich de woede van zijn critici op de hals gehaald. Onder anderen de Republikeinse senator en oud-presidentskandidaat Mitt Romney en fractieleider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer hebben geen goed woord over voor de president.

“U bent geen dictator, en Amerika zal u ook niet toestaan dat u er een bent”, twitterde Chuck Schumer in reactie op Trumps weigering om een vreedzame machtsoverdracht te garanderen. “Hij zegt de meest irrationele dingen”, reageerde Trumps Democratische uitdager Joe Biden. “Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen.”

Trumps partijgenoot Mitt Romney, die geldt als een criticus van de president, stelt dat een vreedzame machtsoverdracht fundamenteel is voor de democratie. “Zonder dat heb je Wit-Rusland. Alleen al de suggestie dat de president die grondwettelijke garantie niet zou respecteren is zowel ondenkbaar als onacceptabel.”

