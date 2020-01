Trump weigert visa voor zwangere vrouwen die verdacht worden van "bevallingstoerisme" KVDS

23 januari 2020

20u01

Bron: Belga 0 De regering van president Donald Trump zal visa weigeren voor zwangere vrouwen die ervan verdacht worden dat ze naar de VS trekken om er te bevallen, zodat hun kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit zou krijgen. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

"Vanaf 24 januari 2020 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken geen visa voor tijdelijk verblijf meer toekennen aan buitenlanders die de Verenigde Staten binnen willen voor bevallingstoerisme", stelt het Witte Huis. De nieuwe regels viseren vrouwen "die naar de VS gaan om - door op Amerikaans grondgebied te bevallen - ervoor te zorgen dat hun kind automatisch permanent de Amerikaanse nationaliteit krijgt".

Veiligheid

"De veranderde regelgeving is nodig voor de veiligheid" en om het geld van “Amerikaanse belastingplichtigen” te beschermen, klinkt het. Ook het “immigratiesysteem” en de "integriteit van het Amerikaanse burgerschap" worden als reden aangeduid.





"De industrie van bevallingstoerisme dreigt de ziekenhuizen in het land te overbelasten en ze voedt criminele activiteiten. Deze flagrante tekortkoming van het Amerikaanse systeem een halt toeroepen, zal ons helpen om dit aanhoudende misbruik te bestrijden en uiteindelijk de VS te beschermen", zegt het Witte Huis.

Het staatsburgerschap op basis van geboorteland is zeer verregaand in de VS. Het volstaat om geboren te worden in het land om automatisch de Amerikaanse nationaliteit te verwerven. Trump maakte van de strijd tegen immigratie een van zijn prioriteiten. Hij beloofde in het verleden al om het staatsburgerschap op basis van geboorteland in te perken.

Lucratief

“Bevallingstoerisme” is een lucratieve activiteit, zowel in de VS als elders, schrijft nieuwsagentschap AP. Bedrijven publiceren advertenties en vragen tot 80.000 dollar voor de praktijk, waarbij ze hotelkamers en medische zorg aanbieden. Veel (rijke) vrouwen uit Rusland en China reizen naar de VS om er te bevallen. De VS pakt de praktijken al aan van voor het aantreden van Trump, aldus AP.