Trump weigert tot twee keer toe om iets te zeggen over overleden McCain: “Kwaad omdat hij niet naar begrafenis mag komen” KVDS

27 augustus 2018

23u23

Bron: Reuters, The Washington Post 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag tot twee keer toe geweigerd om hulde te brengen aan de overleden senator John McCain, nadat hij daar door journalisten om gevraagd was. Hij hield de lippen stijf op elkaar, maar haalde later toch bakzeil.

Een eerste keer weigerde hij op de vragen in te gaan na de aankondiging van een handelsdeal met Mexico, de tweede keer bij het bezoek van de Keniaanse president aan het Witte Huis. Elke keer negeerde hij de vragen en bleef hij stoïcijns voor zich uit zitten staren.

Later kwam er toch nog een schriftelijke mededeling, waarin hij zijn respect betuigde aan de overleden senator. "Ondanks onze meningsverschillen over beleid en politiek, respecteer ik de diensten van senator John McCain aan ons land. Ter ere van hem heb ik bevolen om de vlag van de Verenigde Staten halfstok te hangen tot de dag van zijn teraardebestelling", luidde het.





Met dat laatste counterde hij de kritiek die hij eerder vandaag kreeg omdat de vlag aan het Witte Huis nog geen 48 uur na het overlijden van McCain alweer gewoon wapperde en niet meer halfstok hing. Daarop was flink wat kritiek gekomen, onder meer van veteranenorganisaties en zowel Republikeinen als Democraten in het congres.

Volgens de krant The Washington Post zou Trump kwaad zijn omdat hij niet uitgenodigd is voor de begrafenis. Dat had McCain zelf zo verordend voor hij stierf. Voormalige presidenten George W. Bush en Barack Obama zouden wel komen en zullen zelfs een toespraak houden.

Het is bekend dat Trump en McCain niet de beste vrienden waren. Zo zei Trump ooit over McCain dat hij geen oorlogsheld was omdat hij krijgsgevangen was genomen.