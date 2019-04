Trump weigert opnieuw om belastingaangiften vrij te geven kg

10 april 2019

18u06

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump blijft weigeren om zijn belastingaangiften bekend te maken. Vandaag zei hij opnieuw dat hij deze niet wilde vrijgeven zolang de belastingdienst ze nog inspecteert. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden dienden vorige week een verzoek in bij de Amerikaanse federale belastingdienst IRS om de documenten te mogen bekijken.

De voorzitter van het Finance and Tax Committee in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Democraat Richard Neal, heeft de IRS formeel aangeschreven met het verzoek om de belastingaangiften te mogen bekijken van Trump en een aantal van zijn bedrijven. Het gaat over de belastingjaren 2013 tot 2018. Neal zette de deadline op vandaag, maar het Witte Huis heeft het verzoek afgewezen.

Audit

Normaal gezien publiceren presidentskandidaten hun belastingaangiften tijdens de verkiezingscampagnes, maar Trump heeft dit nooit gedaan. De Republikeinen halen steeds het argument aan dat Trump geen verklaring moet afleggen omdat hij moet wachten tot wanneer de herziening van de IRS compleet is.



Critici vinden dit een excuus. Er is geen Amerikaanse wet die bepaalt dat belastingaangiften niet bekend mogen worden gemaakt zolang ze nog worden herzien.