Trump weigert opnieuw mondmasker bij bedrijfsbezoek: “Ik wil de pers het plezier niet gunnen”



MVDB - IB

22 mei 2020

10u43 1 UPDATE De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij het bedrijfsbezoek dat hij donderdag bracht aan een Ford-fabriek in Michigan opnieuw geweigerd om een mondmasker te dragen, waarmee hij het veiligheidsbeleid van de autofabrikant overtrad.



Trump bezocht een vestiging van Ford die tijdelijk geen auto-onderdelen maar beademingstoestellen produceert. De autofabrikant had enkele dagen eerder een verklaring uitgestuurd waarin stond dat iedereen in de fabriek mondmaskers moet dragen om zo verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. ‘The Donald’ gaf aan dat hij overwoog om een mondkapje te dragen, maar daar niet zomaar mee instemde. Ford nam daar akte van en liet weten niet te streng te zullen zijn.

Aan aanwezige journalisten in de fabriek in Ypsilanti (nabij Detroit) zei de president (73): “Ik droeg wel een mondmasker in de ruimtes waar Ford dat graag wilde, maar ik wilde jullie niet het plezier gunnen mij een mondkapje te zien dragen.” Later bleek hij toch op een foto te zijn vastgelegd waar hij een plexi-gezichtsmasker toont. Er zijn vooropig geen foto's waarin hij effectief met het gezichtsmasker op te zien is. De Republikein zei dat hij ook een beschermende bril op heeft gehad in de fabriek. Daarna liet hij een mondkapje zien met het presidentiële logo erop. “Het was een goede look.”

Campagnebijeenkomsten in open lucht

Trump wil eveneens opnieuw campagnebijeenkomsten houden. Alle massabijeenkomsten dus ook politieke, zijn tot nader order verboden. Zijn zoon Eric ziet daar de hand van de Democraten in. De president overweegt daarom om buiten bijeenkomsten te organiseren, zodat hij zijn kiezers kan toespreken. “We moeten weer campagnerally’s organiseren. Dat gaat binnenkort weer gebeuren denk ik. We kunnen een paar grote buitenbijeenkomsten houden of we kunnen wachten tot de stadions weer opengaan. Er is veel vraag naar.”

Een campagnemedewerker van de president zei dat Trump niet kan wachten om weer te beginnen met de bekende bijeenkomsten, waarin hij het publiek opzweept. Het campagneteam hoopt vanaf het midden van juni weer bijeenkomsten te kunnen organiseren. Trump wil het liefst naar staten waar de uitkomst nog volledig open ligt, zoals Wisconsin en Michigan.

Trump staat in de meeste peilingen achter op de Democratische kandidaat Joe Biden. De verkiezingen worden gehouden op 3 november.

