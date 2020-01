Trump: “We hebben de grootste wapens maar willen ze niet gebruiken” SVM

08 januari 2020

16u29

Bron: Belga 24 “Iran zal nooit de kans krijgen om een nucleair wapen te hebben. Goedemorgen.” Zo begon Donald Trump zijn persconferentie na de raketaanvallen van Iran. De Amerikaanse president beloofde onmiddellijk economische sancties in te voeren “als reactie op de Iraanse agressie”.

De Amerikaanse president kwam nog even terug op de militaire actie zelf. “Er raakten geen Amerikanen gewond bij de Iraanse aanval. Er is slechts lichte schade. Het waarschuwingssysteem werkte heel goed. Iran lijkt intussen gas terug te nemen.”

Daarna bracht hij het bestuur van het Iraanse regime ter sprake. “We hebben het gedrag van Iran veel te lang onbeantwoord gelaten, die dagen zijn voorbij. We zullen nooit toestaan dat Iran nucleaire wapens krijgt of mensen blijft doden. Anderzijds: we hebben de grootste wapens, maar willen ze niet gebruiken. Onze economische kracht moet volstaan als afschrikmiddel.”

Trump riep de landen die het atoomakkoord met Iran sloten op om dat te beëindigen. “Niets staat Iran in de weg om nucleaire wapens te maken. Beëindig de deal, dan kunnen we aan een nieuw akkoord gaan werken. Iran moet een duidelijke boodschap krijgen.”

De Amerikaanse president is bereid om Iran die nieuwe kans te geven. “Iran kan een mooi land zijn. Aan alle Iraniërs: wij willen dat jullie een mooie en goede toekomst tegemoet gaan, de toekomst die jullie verdienen. We zijn klaar om vrede te bewerkstelligen.” Trump wil tot slot ook dat de NAVO een grotere rol gaat spelen in het Midden-Oosten om de spanningen te doen afnemen.