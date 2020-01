Trump: “We hebben de grootste wapens maar willen ze niet gebruiken”. Wat dat betekent volgens onze expert Robin Ramaekers SVM AW HLA

08 januari 2020

16u29

Bron: Belga 32 “Goedemorgen”, zo begon de Amerikaanse president Donald Trump zijn persconferentie na de raketaanvallen van Iran. Na zich op de borst te kloppen, kwam Trump tot de kern van de zaak: “We hebben de grootste wapens, maar willen ze niet gebruiken”. Wat betekent dat? Volgens VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers alvast niet het einde van het conflict.

Tijdens de persconferentie maakte Trump allereerst duidelijk dat er geen Amerikanen gewond raakten bij de Iraanse aanval. Belangrijk volgens Ramaekers, anders had Trump moeten reageren. Voor nu zullen er geen militaire sancties volgen. Toch uitte de Amerikaanse president een dreigement: “We hebben het gedrag van Iran veel te lang onbeantwoord gelaten, die dagen zijn voorbij”.

Wat bedoelt hij daarmee?

“Dat dreigement maakt deel uit van zijn oproep”, aldus Ramaekers. “Trump wil dat andere landen zoals Duitsland, Frankrijk en China inzien dat er niet valt te onderhandelen met Iran. Hij verwacht sancties van de NAVO.”

“Anderzijds laat Trump de aanval wel onbeantwoord. Terwijl hij eerder nog dreigde met zware sancties.” Zo zei Trump zelf: “We hebben de grootste wapens, maar willen ze niet gebruiken. Onze economische kracht moet volstaan als afschrikmiddel. Iran kan een mooi land zijn. Aan alle Iraniërs: wij willen dat jullie een mooie en goede toekomst tegemoet gaan, de toekomst die jullie verdienen. We zijn klaar om vrede te bewerkstelligen.”

Geeft Trump Iran daarmee een nieuwe kans?

“Dat heb ik hem niet horen zeggen”, reageert Ramaekers. “Hij is niet bereid om zelf te reageren met militaire sancties. Hij beseft dat het een verhaal zonder einde is, moest hij dat wel doen. Stel dat hij vannacht onmiddellijk had gereageerd met een Amerikaanse aanval, had Iran wellicht geantwoord met een aanval op Israël. Dat wil Trump niet.”

Beide kanten willen volgens Ramaekers hetzelfde: “Hun acties verkopen als overwinning”.

Is de situatie nu gekalmeerd?

“Ik heb niet het gevoel dat Iran terug in zijn hok gedreven is.” Amerika geeft volgens Ramaekers een dubbel signaal: “Je mag aanvallen (zolang er geen doden vallen, red.), en wij reageren niet”. Daardoor werd er volgens Ramaekers een zekere marge gecreëerd. “Ayatollah, de hoogste leider van Iran, zei zelf al dat dit slechts een eerste slag was. Het zal hier dus vast niet bij blijven."

Olieprijzen meteen omlaag

De olieprijzen gingen na de persconferentie van Trump meteen flink omlaag. Sinds de aanval op Soleimani liepen de prijzen sterk op, mede door angst voor vergeldingsaanslagen op Saoedische olievelden en aanvallen op olietankers in de Perzische Golf. Eerder vandaag kwamen de olieprijzen al onder druk te staan door een onverwachte stijging van de olievoorraden in de Verenigde Staten.

Ook de goudprijs gaf behoorlijk terrein prijs, na de recente opmars. In onrustige tijden op de financiële markten wordt goud door beleggers vaak beschouwd als een veilige haven. Maandag steeg de goudprijs nog naar het hoogste niveau in meer dan zes jaar.