Trump: “We geven dinsdag transcriptie vrij van heel belangrijk telefoongesprek met Oekraïense president” TT

09 november 2019

19u44

Bron: Reuters 1 Amerikaans president Donald Trump heeft gezegd dat de regering wellicht komende dinsdag de transcriptie van een tweede telefoongesprek tussen hem en de Oekraïense president Volodimir Zelenski zal vrijgeven.

“Er is een andere transcriptie die heel belangrijk is”, zei Trump vanmiddag tegen journalisten. “Ik zal ze jullie geven, ik had twee gesprekken met de president van Oekraïne.”

Het is op basis van een eerste telefoongesprek tussen Trump en Zelenski op 25 juli dat de Democraten de afzettingsprocedure tegen Trump zijn begonnen. In het gesprek, maar ook in andere communicatie, maande Trump de Oekraïense president aan een onderzoek naar de zoon van zijn belangrijkste rivaal, Joe Biden, te openen voor corruptie. Zelenski moest Trump “een plezier” doen, zei de president aan de telefoon.

Zelenski zou zo’n onderzoek bovendien publiekelijk hebben moeten aankondigen, als Oekraïne tenminste nog wou rekenen op militaire hulp van de VS. Het is vooral die laatste kwestie, of er een zogenaamd ‘quid pro quo’ (iets in ruil geven) is geweest, die centraal staat in het afzettingsonderzoek.

In datzelfde onderzoek hebben de Republikeinen vandaag overigens gevraagd dat Joe Bidens zoon Hunter zelf zou getuigen voor de bevoegde parlementscommissie, die vanaf volgende week openbaar zal werken. Ook de klokkenluider, met wie alles begon toen die alarm sloeg over het telefoongesprek, moet komen getuigen, klinkt het. De identiteit van de klokkenluider is voorlopig nog altijd niet bekend.

“We verwachten dat u al deze getuigen oproept om ervoor te zorgen dat het impeachment-onderzoek van de Democraten de president eerlijk behandelt, zoals Huisvoorzitter Nancy Pelosi heeft beloofd”, schreef Devin Nunes, de belangrijkste Republikein in de commissie. Vermoedelijk zullen de Democraten de vraag van de Republikeinen afwijzen.