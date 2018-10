Trump: "Wat journalist Khashoggi overkwam is vreselijk precedent. We zoeken mee naar de waarheid" SVM

11 oktober 2018

17u06

Bron: Belga 0 "Amerikaanse speurders werken samen met Turkse en Saoedische collega's om opheldering te krijgen over wat er in het Saoedisch consulaat in Istanboel gebeurd is met journalist Jamal Khashoggi." Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag aangekondigd. Bronnen in Ankara hebben al meteen ontkend dat ze Amerikaanse hulp krijgen.

"We kunnen dit niet laten gebeuren", aldus Trump in een telefonisch interview met zijn geliefde zender Fox. "We zijn heel onverzettelijk en we hebben onderzoekers ter plaatse. We werken samen met Turkije. En om eerlijk te zijn, ook met Saoedi-Arabië. We gaan dit heel ernstig bestuderen. Ik hou hier helemaal niet van. Er zijn geen Amerikaanse burgers betrokken, maar in dit geval heeft dat geen belang. Het is een vreselijk precedent."

"In het gebouw omgebracht"

Zaterdag al maakte Turkije bekend dat Khashoggi -op basis van de eerste elementen van het onderzoek- binnen in het consulaat werd omgebracht. Volgens Ankara heeft hij het gebouw nooit verlaten, volgens Riyad is dat wel gebeurd. Niemand weet echter waar de journalist zich nu bevindt.

Trump kreeg ook de vraag of de verdwijning van Khashoggi de nauwe banden tussen Washington en Riyad in gevaar kan brengen. "We moeten eerst weten wat er gebeurd is. We zijn er waarschijnlijk veel dichter bij dan jullie denken", probeerde hij te verduidelijken. Gisteren verklaarde Trump dat hij op het hoogste niveau gesprekken heeft gehad met de Saoedi's. "En ook meer dan één keer."

"Opgelet voor ernstige gevolgen"

De journalist is vorig jaar naar de Verenigde Staten gevlucht nadat hij uit de gratie viel bij de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Sinds zijn ballingschap schreef hij voor The Washington Post.

Vanuit Londen is vandaag gewaarschuwd voor "ernstige gevolgen" als blijkt dat de Saoedi's verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van de journalist. "Onze vriendschap en partnerschappen zijn gebaseerd op gemeenschappelijke waarden", aldus minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. "De Saoedi's zeggen dat de beschuldigingen niet kloppen, dus waar is Khashoggi?"