Trump was “dolgraag” aanwezig geweest op zijn afzettingsproces in de Senaat (en wil nu toch dat er getuigen worden gehoord)

22 januari 2020

16u03

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag gezegd dat hij "dolgraag" aanwezig was geweest op zijn afzettingsproces in de Amerikaanse Senaat, maar dat zijn advocaten dat hadden afgeraden. "Ik zou dolgraag zijn geweest, zou dat niet geweldig, zou dat niet mooi zijn", sprak het staatshoofd.

Donald Trump is de derde president in de Amerikaanse geschiedenis tegen wie een afzettingsproces in de Senaat gevoerd wordt.

Openingspleidooien

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben hem aangeklaagd wegens machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en het tegenwerken van het Congres in de zogenaamde Oekraïne-affaire. De beslissing over de aanklachten ligt nu bij de Senaat, die bij een afzettingsproces de rol opneemt van rechtbank. De openingspleidooien beginnen vandaag. Eerst komen de aanklagers aan de beurt, daarna is het aan het juridische team van Trump.



Getuigen

"Ik zou het op een of andere manier geweldig hebben gevonden om op de eerste rij te gaan zitten en naar hun verdorven gezichten te staren", zei Trump tijdens een persmoment op het World Economic Forum in Davos. Daarmee refereerde hij naar de senatoren die hem moeten berechten. "Ik denk dat mijn advocaten dat problematisch zouden vinden", voegde hij er meteen aan toe.



Trump wil overigens toch dat er getuigen worden gehoord in het proces. Eerder had hij gezegd dat hij wil dat de zaak ‘zo snel mogelijk wordt afgesloten’.

Ik wil dat hij getuigt, maar Bolton weet wat ik denk, hij weet wat ik van leiders van andere landen vind. Wat gebeurt er als dat naar buiten komt? De Amerikaanse president Donald Trump

Het horen van getuigen zoals John Bolton zou volgens de president wel de nationale veiligheid in gevaar brengen. Bolton is de voormalige veiligheidsadviseur van Trump, en hij was dat ook in de periode dat Trump Oekraïne onder druk zou hebben gezet.

“Ik wil dat hij getuigt, maar Bolton weet wat ik denk, hij weet wat ik van leiders van andere landen vind. Wat gebeurt er als dat naar buiten komt?” Hetzelfde geldt volgens de president voor minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Farce

Met betrekking tot de aanklagers, die vandaag dus hun argumenten beginnen uiteen te zetten, en in het bijzonder hoofdaanklager Adam Schiff, zei de president: “Dat zijn grote hufters, dat zijn zeer oneerlijke mensen.”

Trump veroordeelde het proces algemeen ook nog eens als een “farce” en voegde eraan toe dat het het land lamlegt. Bovendien hebben de aanklagers niets tastbaars. “Zij hebben niets. Zij hebben geen enkel misdrijf.” Hij heeft het proces vandaag nog niet gevolgd. “Ik ga ernaar kijken als ik terug ben uit Davos.”

En nu?

De aanklagers en de verdediging van Trump krijgen elk tot 24 uur over drie dagen tijd verdeeld de tijd voor hun openingspleidooien. Daarna krijgen de senatoren, die als juryleden fungeren, de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen. Pas daarna, en dus concreet volgende week, moet de Senaat beslissen of er al dan niet getuigen worden uitgenodigd.

Medewerkers van het Witte Huis zeggen dat ze willen dat de Senaat de zaak zo snel mogelijk verwerpt in een stemming. Als een meerderheid van de Senatoren voor het staken van het proces is, dan gebeurt dat zonder dat de president schuldig of onschuldig is bevonden.