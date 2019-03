Trump wakkert vete met McCain weer aan: “Ik kreeg geen bedankje voor zijn begrafenis” Joeri Vlemings

21 maart 2019

11u53

Bron: BBC, Huffington Post 1 President Donald Trump en senator John McCain waren nooit de beste vrienden, ook al zaten ze beiden in de Republikeinse partij. McCain stierf op 25 augustus 2018, maar de vete tussen de twee blijft bijna zeven maanden later blijkbaar nog altijd voortduren. Trump deed ze de afgelopen dagen zelfs weer helemaal opflakkeren. Met een triest hoogtepunt. “Ik kreeg geen bedankje voor zijn begrafenis”, zei de president.

Gisteren was Trump op bezoek in Ohio. Daar zei hij over de staatsbegrafenis van John McCain, die eind augustus vorig jaar op 81-jarige leeftijd overleed aan hersenkanker: “Ik heb hem de begrafenis gegeven die hij wou, waarvoor ik als president mijn goedkeuring moest geven. Maakt mij verder niet uit. Ik kreeg wel geen bedankje, dat is prima”. In werkelijkheid keurde Trump het overbrengen van McCains stoffelijke overschot van Arizona naar Washington met een militair vliegtuig goed. De staatsbegrafenis zelf passeerde langs het Congres. Volgens de wens van McCain was Trump niet uitgenodigd op de begrafenis, in tegenstelling tot presidenten Barack Obama en George W. Bush.

In het weekend had Trump al een aantal aantijgingen aan het adres van John McCain getweet. De president rakelde onder meer de stemming in 2017 om Obamacare terug te draaien weer op. McCain stemde als Republikein tegen. “Hij heeft het niet voor mekaar gekregen voor onze oorlogsveteranen”, aldus Trump. De president viel McCain ook aan voor “een oorlog in het Midden-Oosten”, omdat de senator de oorlog in Irak had gesteund.

So it was indeed (just proven in court papers) “last in his class” (Annapolis) John McCain that sent the Fake Dossier to the FBI and Media hoping to have it printed BEFORE the Election. He & the Dems, working together, failed (as usual). Even the Fake News refused this garbage! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump had het verder nog over het zogenaamde dossier-Steele uit 2016, waarin een voormalige Britse inlichtingenofficier, Christopher Steele, beweerde dat er banden waren tussen Trump en het Kremlin. De president noemde McCain “de laatste van zijn klas”, verwijzend naar McCains studentenjaren aan de U.S. Naval Academy in Annapolis, Maryland. Hij beschuldigde de ex-senator er in de tweet van dat hij “het Fake Dossier naar de FBI en de pers had gestuurd, in een samenspanning met de Democraten”. Trump zei over zijn tweets daarna: “Ik ben nooit een fan van McCain geweest en zal dat ook nooit zijn”.

Binnen zijn eigen partij deed senator Johnny Isakson uit Georgia de uithalen van Trump naar McCain af als “betreurenswaardig”. Isakson zei dat “Amerika en de familie McCain beter verdienden”. Ook Isaksons collega, Lindsay Graham, nam het op voor McCain en noemde hem een “held” en een “vriend”. Graham zei dat de commentaren van Trump “hem meer schade toebrengen dan dat ze het nalatenschap van McCain bezoedelen”. Meghan McCain, dochter van de overleden senator, vond het op haar beurt “hilarisch dat de president zo jaloers op haar vader was omdat hij het nieuws domineerde tot in de dood”. Ze raadde de president ook aan om zijn zaterdagen met zijn familie door te brengen in plaats van op Twitter. “Niemand zal ooit van u houden zoals ze van mijn vader hielden”, sneerde ze.

No one will ever love you the way they loved my father.... I wish I had been given more Saturday’s with him. Maybe spend yours with your family instead of on twitter obsessing over mine? https://t.co/q7ezwmHiQ4 Meghan McCain(@ MeghanMcCain) link

De vete tussen de twee Republikeinen gaat terug tot 2015. Als presidentskandidaat verklaarde Donald Trump toen dat Mexico verkrachters naar de VS stuurde. Ook partijgenoot John McCain ging daar fel tegenin. Daarop trok Trump het heldhaftige krijgsgevangenschap van McCain tijdens de Vietnamoorlog in twijfel. “Hij is geen oorlogsheld, hij liet zich gevangennemen”, zei Trump. “Ik heb het meer voor zij die zich niet laten pakken.” Niemand, zelfs niet bij de Republikeinen, dichtte Trump toen nog maar de geringste kans toe om president van de VS te worden. Het draaide anders uit.