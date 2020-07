Trump wacht op excuses van Nascar-piloot Wallace: “Die zogezegde strop bleek weer een hoax te zijn” SVM

06 juli 2020

16u32

Bron: Belga 6 Donald Trump vindt dat Nascar-piloot Darrell 'Bubba' Wallace (26) zijn excuses moet aanbieden. Volgens de Amerikaanse president was het incident met de strop die vorige maand in zijn pitbox aangetroffen werd allemaal verzonnen.



Wallace (de enige Nascar-piloot met een donkere huidskleur) sprak zich in eerste instantie uit tegen de omstreden confederatievlag die bij de Amerikaanse racewedstrijden gebruikt wordt. Hij kreeg daarvoor veel racistische reacties binnen, maar de organisatie verbood uiteindelijk wel de vlag.

Later trof een medewerker van het team op het circuit van Talladega een stuk touw in zijn pitbox aan. Volgens Wallace leek het kleinood verdacht veel op een strop en dus zag hij er een doodsbedreiging in. Geen toeval, dacht de Amerikaan: in de weken ervoor had hij zich naar aanleiding van de dood van George Floyd regelmatig uitgesproken tegen racisme en ongelijkheid. Wallace kreeg extra beveiliging op het circuit en zijn auto werd voor de race van top tot teen geïnspecteerd, om er zeker van te zijn dat er niet mee geknoeid was.

“Laagste kijkcijfers ooit”

Uit onderzoek van de FBI bleek later echter dat het stuk touw al maanden in de betreffende pitbox hing en bedoeld was om de garagedeur open te maken. Wallace, die de garage een week voor de race toegewezen had gekregen, reageerde opgelucht. “Het was niet waar we voor vreesden.”

Trump ziet nu zijn kans schoon om de puntjes op de i te zetten. “Heeft ‘Bubba’ Wallace zich al verontschuldigd tegenover al die geweldige Nascar-piloten en officials die hem te hulp schoten? Ze waren bereid om alles voor hem op te offeren, maar nadien bleek het allemaal weer een hoax te zijn. Samen met het besluit over de vlag leidde dit tot de laagste kijkcijfers OOIT!”

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link