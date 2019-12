Trump wacht mogelijk tot na verkiezingen met handelsdeal China KVE

03 december 2019

17u05

Bron: Belga 0 Donald Trump wacht mogelijk nog een poos voordat hij een handelsovereenkomst met China sluit. Dat verklaarde de Amerikaanse president op een persconferentie voorafgaand aan de NAVO-top in het Verenigd Koninkrijk. Hij verklaarde geen deadline te hanteren voor een deal met Peking.

"In bepaalde opzichten denk ik dat het beter is te wachten tot na de verkiezingen", zei Trump, verwijzend naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Volgens Trump zou vooral China op dit moment staan te popelen om een akkoord te ondertekenen. "Het gaat erom of ik dat wil. We zullen zien."

Recent klonken vanuit zowel China als de Verenigde Staten juist positieve geluiden over een gedeeltelijke handelsdeal. De twee grootmachten kondigden vorige maand aan 'fase één' van een handelsovereenkomst te tekenen, wat de hoop op een vergelijk in het handelsconflict voedde.

De uitspraken maken nieuwe importheffingen tegen China deze maand waarschijnlijker. Op 15 december beslist het Witte Huis of heffingen op 160 miljard dollar aan goederen uit het Aziatische land van kracht worden. De Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, zei eerder op tv-zender Fox dat die datum daarom een logische deadline voor een deelakkoord is.

Op zakenzender CNBC verklaarde Ross dat de heffingen op 15 december door zullen gaan, als China en de VS voor die tijd geen handelsdeal hebben gesloten en er niks verandert aan de huidige situatie. Als er een hele goede reden is kunnen de heffingen afgeblazen worden, bijvoorbeeld aanzienlijke vooruitgang in de handelsgesprekken, stelde de minister.