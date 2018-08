Trump waarschuwt voor geweld indien Republikeinen verkiezingen verliezen Redactie

29 augustus 2018

15u38

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd voor geweld als de Republikeinen de Congresverkiezingen in november verliezen. Trump noemde die verkiezingen een referendum voor de vrijheid van meningsuiting en voor religieuze vrijheden.

De Amerikaanse president sprak op een besloten bijeenkomst van evangelische leiders. Hij gaf er een vooruitblik op de komende verkiezingen, die worden gezien als een test voor zijn populariteit. De 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden staan op het spel, net als 35 van de 100 zetels in de Senaat. Er worden ook gouverneurs gekozen in 36 van de 50 staten. Sinds de veroordeling van Trump's voormalige advocaat Michael Cohen en zijn ex-campagneleider Paul Manafort wordt er des te meer uitgekeken naar de uitslag van de stembusgang.

"Deze verkiezingen zijn een referendum, niet enkel over mij, maar ook over uw religie", zei Trump woensdag tegenover de religieuze leiders. "Het is een referendum over de vrijheid van meningsuiting en het Eerste Amendement bij de Grondwet (over vrijheid van godsdienst, red.)."

De president waarschuwde dat de Democraten, als ze de meerderheid halen, alles zullen omgooien wat werd beslist in de eerste jaren van zijn presidentschap. "En ze zullen het snel en met geweld doen. Als je kijkt naar Antifa (antifascistische beweging, red.), dat zijn gewelddadige mensen." Antifa organiseert regelmatig tegenbetogingen tegen neonazi's in de VS.

"Je hebt een enorme macht", zei Trump aan de religieuze leiders. "Jullie hebben mensen die preken voor bijna 200 miljoen personen."