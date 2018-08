Trump waarschuwt voor "geweld" als Republikeinen verkiezingen verliezen in november TT

29 augustus 2018

07u32

Bron: The Guardian, The New York Times 3 De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat er geweld kan uitbreken als de Democraten de tussentijdse parlementsverkiezingen van november zouden winnen. Dat zei hij in een besloten toespraak voor christelijke priesters en dominees. Hij riep hen op hun kiespubliek aan te sporen zich massaal achter de Republikeinen te scharen.

Trump waarschuwde de religieuze voorgangers volgens The New York Times dat "jullie maar één verkiezing verwijderd zijn van alles wat je hebt". De krant kon een geluidsopname van de toespraak bemachtigen. Trump deed zijn uitspraken maandag op een privé-diner in het Witte Huis.

Voor de huidige president moeten de priesters dan ook van hun preekstoelen gebruik maken om "al jullie mensen op te roepen te stemmen" in november. Want als de Republikeinen verliezen "zullen zij (de Democraten, red.) alles onmiddellijk beëindigen". "Ze zullen alles wat wij hebben volbracht omkeren, en ze zullen het snel en met geweld doen. Er zal geweld zijn. Kijk naar de antifa-protesten, kijk naar sommige van die groepen, dat zijn gewelddadige mensen."

Het Witte Huis gaf geen commentaar op Trumps uitspraken. Het is dus niet duidelijk of Trump het enkel over anarchistische demonstranten had of Democratische politici met hen gelijkstelde.

Vorig jaar braken in Charlottesville, Virginia, zware rellen uit tussen blanke supremacisten en neo-nazi's enerzijds en linkse demonstranten anderzijds. Er viel een dode en verschillende zwaargewonden toen een rechtse deelnemer inreed op linkse tegenbetogers. Trump kwam fel onder vuur te liggen omdat hij zei dat beide zijden geweld hadden gebruikt, zonder de aanslag te veroordelen.

Op 6 november trekken de Amerikanen naar de stembus voor tussentijdse verkiezingen. Alle 435 zitjes van het Huis van Afgevaardigden worden vernieuwd, net als een derde van de Senaat. De Democraten hopen in beide kamers van het Congres opnieuw de controle over te nemen.