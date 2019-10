Trump waarschuwt voor "forse sancties" tegen Turkije Turkse inval in Syrië ADN

14 oktober 2019

16u04

Bron: Belga 4 De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Turkije vandaag dat "forse sancties" op komst zijn tegen het land, na het Turkse offensief tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië. Vrijdag had zijn minister van Financiën Steven Mnuchin al gezegd dat Trump stevige sancties tegen Ankara had goedgekeurd, maar dat die nog niet zijn geactiveerd.

Trump sprak zich vandaag in enkele tweets uit over de situatie. Mnuchin zei kort na die berichten dat het nationale veiligheidsteam van de president vandaag heeft vergaderd over sancties. "Het is duidelijk nog niet te laat voor de VS om Turkije sancties op te leggen", aldus Mnuchin. De situatie valt weliswaar moeilijk, Turkije is immers ook een lid van de NAVO, zei hij.

“Vrijwillig gevangenen vrijgelaten”

In zijn tweets zei Trump ook dat de Koerden misschien “vrijwillig enkele gevangenen hadden vrijgelaten om de Verenigde Staten betrokken te maken”. Die gevangenen kunnen "gemakkelijk opnieuw opgepakt worden door Turkije of Europese landen waaruit velen kwamen, maar ze moeten snel handelen", aldus Trump.



"We gaan niet in een nieuwe oorlog stappen tussen mensen die elkaar al 200 jaar bestrijden", stelde de president nog. "Denken mensen echt dat we ten oorlog moeten gaan met NAVO-lid Turkije? Eindeloze oorlogen zullen ten einde komen!”

“Ontsnapt”

De Koerdische autoriteiten hadden afgelopen weekend aangekondigd dat bijna 800 familieleden van aanhangers van IS waren ontsnapt uit een kamp voor ontheemden in het noorden van Syrië, door de chaos die het Turkse offensief veroorzaakt. Turkije beschuldigde die Koerden vandaag echter van desinformatie en stelde dat de gevangenis is leeggemaakt.

"In de zone die wij controleren, is er maar één gevangenis van Daesh (het Arabische acroniem van IS, nvdr.). Toen wij er naartoe gingen, hebben we vastgesteld dat die is leeggemaakt", aldus de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar. "We hebben foto's en video's", zei hij. De minister verduidelijkte niet over welke gevangenis het ging. De Koerden stelden dat het ging om het kamp van Aïn Issa.

Volgens een hooggeplaatste Turkse functionaris die anoniem wou blijven, bevindt de gevangenis zich in de stad Tal Abyad die zondag is veroverd op de Koerdische troepen. Die functionaris stelt dat de Koerdische YPG de gevangenen heeft vrijgelaten “om chaos te zaaien in de regio”. De Turkse troepen stelden in de gevangenis naar eigen zeggen vast dat geen enkele deur door de gevangenen was geforceerd.