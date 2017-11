Trump waarschuwt Noord-Korea: "Daag ons niet uit" TK

06u26

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisterenavond het "getikte regime" in Noord-Korea gewaarschuwd. "Daag ons niet uit", luidde het in een toespraak voor het Zuid-Koreaanse parlement in Seoel, waarin hij Pyongyang oproept om zijn nucleaire programma te laten varen. "Het regime heeft de Amerikaanse terughoudendheid in het verleden geïnterpreteerd als zwakte. Dit is een erg andere regering dan de VS in het verleden hadden."

De Verenigde Staten "zoeken geen conflict of confrontatie, maar we zullen er ook niet van weglopen", zei Trump, waarna hij een opsomming maakte van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio. Het gaat onder meer om "drie van de grootste vliegdekschepen ter wereld" en "goed geplaatste" kernonderzeeërs. "Ik wil vrede door sterkte."

De Amerikaanse president bood Noord-Korea echter ook "een pad naar een veel betere toekomst" aan. "De wapens die u verwerft, maken u niet veiliger. Ze brengen uw regime in het gevaar", richtte Trump zich tot de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. "Noord-Korea is niet het paradijs dat uw grootvader voor ogen had, het is een hel die niemand verdient. Ondanks alle misdaden die u heeft begaan, zullen wij een pad naar een veel betere toekomst aanbieden." Dat pad begint volgens Trump met een "volledige en verifieerbare denuclearisatie" en een einde aan het raketprogramma van het regime in Pyongyang.

China en Rusland

Daarnaast riep de president China en Rusland op om "alle banden", waaronder ook de diplomatieke betrekkingen, met Noord-Korea te beëindigen. "Aan de landen die kiezen deze dreiging te negeren: deze crisis hebben jullie op je geweten", aldus Trump.

Met zijn toespraak in Seoel komt een einde aan een bezoek van 24 uur aan Zuid-Korea, in het kader van Trumps grote reis door Azië. Daarbij moest hij door mist onder meer een onaangekondigd bezoek aan de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea's op het laatste moment afblazen. De president reist nu door naar China.