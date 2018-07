Trump waarschuwt May: "Zachte brexit en deal met de VS is dood" "Opgestapte Boris Johnson zou een goede premier zijn" IB

13 juli 2018

02u25

Bron: The Sun, The Guardian, Belga, ANP 0 Als de Britse regering haar plannen voor een zachte brexit doorvoert, hoeft ze niet te rekenen op een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Deze waarschuwing doet de Amerikaanse president Donald Trump in een deze nacht gepubliceerd interview met de Britse krant The Sun. Trump kwam gisterenmiddag in Groot-Brittannië aan voor een tweedaags werkbezoek.

De Britse premier Theresa May maakt zich hard voor een vrijhandelsverdrag met de VS om te compenseren voor een terugloop in de handel met de EU. Volgens Trump komen de brexitplannen er echter op neer dat zijn land in feite met de EU zou moeten onderhandelen, iets wat hij onwaarschijnlijk acht.

"Als de Britten dat (een softe brexit, IB) doorzetten, zouden we geen zaken doen met Groot-Brittannië, maar met de EU. Dat zou de deal met de Britten waarschijnlijk om zeep helpen. We hebben al genoeg problemen met de Europese Unie", aldus de president, die zei dat "het Britse volk niet voor een zachte aanpak heeft gekozen." Ook zei hij dat May zijn advies over de aanpak van de brexit in de wind heeft geslagen. "Ik zou het heel anders hebben aangepakt", zegt de president die fijntjes opmerkt dat "deals die lang aanslepen, meestal niet de beste deals zijn."

Tomorrow's front page: Donald Trump @realDonaldTrump accuses the PM of wrecking Brexit - and warns she may have killed off any chance of a vital US trade deal - full story HERE at 11pm https://t.co/JRrMjQDTBq pic.twitter.com/udCjYWQeeQ The Sun(@ TheSun) link

"Boris Johnson zou goede premier zijn"

Trump steekt het mes nog dieper in Mays rug door in hetzelfde interview te zeggen dat hij hoopt dat de deze week opgestapte minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson terugkeert in de regering. Hij noemt Johnson "een geweldige vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk" en zegt dat hij een goede premier zou zijn.

Trump uit verder kritiek op het Europese migratiebeleid. "Toestaan dat miljoenen en miljoenen mensen naar Europa komen is heel, heel verdrietig", zegt de president, die in het interview veelvuldig wijst op zijn Europese wortels, met een Schotse moeder en een Duitse vader. "Ik hou van Europa, maar jullie verliezen jullie cultuur."

Enkele uren eerder prees May nog de 'vriendschap tussen oude bondgenoten VK en VS'

Een paar uur voordat het interview verscheen, had May tijdens een chique black-tie diner op Blenheim Palace, het geboortepaleis van Winston Churchill nabij Oxford (ten noordwesten van Londen) nog de vriendschap tussen de oude bondgenoten Groot-Brittannië en de VS geprezen en Trump de hand gereikt.

"Mister President", sprak May ten overstaan van tientallen genodigden uit politiek en zakenleven tot Trump. "Sir Winston Churchill zei ooit: 'de VS aan onze kant hebben, was mijn grootste genoegen'. De geest van vriendschap en samenwerking tussen onze landen, onze leiders en onze volkeren, die zo speciale relatie, kent een lange en trotse geschiedenis. Laten we nu, omwille van onze beide volken, samenwerken om een betere toekomst te bouwen", sprak May.

Morgen ontmoet Trump niet alleen May opnieuw voor gesprekken, maar zal hij ook voor het eerst kennismaken met de Britse koningin Elizabeth, met wie hij thee gaat drinken op Buckingham Palace.