Trump waarschuwt Iran voor gevolgen van eventuele aanval op Amerikanen

HLA

01 april 2020

20u01

Bron: Belga

2

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat Iran en zijn bondgenoten een aanval op Amerikaanse troepen of belangen in Irak voorbereiden. Hij waarschuwde woensdag via Twitter dat Iran in dat geval een "hoge prijs" zal betalen.