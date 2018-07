Trump waarschuwt Iran: "Bedreig de Verenigde Staten nooit meer, of de gevolgen zullen ongezien zijn" TT

23 juli 2018

06u35

Bron: Reuters, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter fors uitgehaald naar de Iraanse president. Trump waarschuwde Hassan Rouhani in grote letters de VS "nooit nog te bedreigen, of u zal de gevolgen ondervinden zoals nog maar weinigen ondervonden hebben in de geschiedenis". Rouhani had de VS afgelopen weekend gezegd "niet met vuur te spelen" in het conflict met Iran.

In kapitale letters schreef Trump vanmorgen (23.24 Amerikaanse tijd) een boodschap "aan de Iraanse president Rouhani": "BEDREIG DE VERENIGDE STATEN NOOIT OFTE NOOIT MEER OF U ZAL DE GEVOLGEN ONDERVINDEN ZOALS NOG MAAR WEINIGEN ONDERVONDEN HEBBEN IN DE GESCHIEDENIS. WIJ ZIJN NIET LANGER EEN LAND DAT STAAT VOOR UW WEERZINWEKKENDE WOORDEN VAN GEWELD EN DOOD. PAS OP!"

Rouhani had gisteren de Verenigde Staten zelf nog gewaarschuwd en noemde een eventuele oorlog met Iran "de moeder van alle oorlogen". Daarvoor gebruikte Rohani een Perzisch gezegde: "Speel niet met de staart van de leeuw, mister Trump, daar zou je spijt van krijgen". Toch sloot hij vrede met de VS niet uit: "Vrede met Iran is ook de moeder van alle vredes", klonk het.



Trump is begin mei unilateraal uit de nucleaire deal met Iran gestapt en kondigde nieuwe sancties tegen het land aan.

"Meer maffia dan regering"

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo haalde daarop in weinig diplomatieke taal uit. De Iraanse leiders hebben volgens hem meer weg van "de maffia dan een regering". Zijn Iraanse collega Mohammed Zarif en president Hassan Rouhani noemde hij stromannen voor "de ayatollahs internationale oplichterskunsten".

In zijn 'Supporting Iranian Voices'-speech kondigde Pompeo aan dat de VS met een radio-, televisie en internetkanaal komt dat 24 uur per dag uitzendingen zal verzorgen in Farsi. "Wij zullen de lang genegeerde stem van het Iraanse volk steunen", zei hij in Simi Valley, in Californië, voor een publiek van voornamelijk Iraanse Amerikanen.

De Iraanse president dreigt met een blokkade van de olie-exportroutes aan de Perzische Golf. Al tijdens zijn bezoek begin deze maand aan Zwitserland en Oostenrijk had Rohani aangegeven dat als Iran in geval van Amerikaanse sancties geen olie meer kan uitvoeren, het de Straat van Hormuz in de Perzische Golf zou kunnen sluiten, waardoor de volledige olie-export in de regio wordt geblokkeerd. Nu zei hij: "We hebben verschillende routes (voor de wereldwijde olie-export aan de Perzische Golf)... en alleen wij stonden garant voor de veiligheid daarvan".