Trump waarschuwt China: een nieuw "Tiananmen" in Hongkong zou handelsakkoord schaden

19 augustus 2019

06u46

Bron: AFP/DPA 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft Peking ervoor gewaarschuwd dat een harde repressie van de manifestaties in Hongkong, zoals destijds bij de protesten op het Tiananmenplein, de gesprekken over een handelsakkoord zouden schaden.

"Ik denk dat het erg moeilijk zou zijn om een akkoord te sluiten indien ze geweld gebruiken, (...), indien het een nieuw Tiananmen wordt", verklaarde Trump in New Jersey aan de pers. De president riep zijn Chinese collega op om samen te zitten met de leiders van de protestbeweging, maar gaf tegelijk wel toe dat dat niet de "stijl" is van Xi Jinping. "Ik zou graag zien dat de situatie op een humane manier wordt opgelost. Dat zou erg bevorderlijk zijn voor het handelsakkoord", aldus nog Trump.

In Hongkong namen gisteren opnieuw honderdduizenden mensen deel aan de betoging tegen de regering. Het was de op één na grootste betoging sinds de protesten op 9 juni begonnen, en een van de grootste sinds het bestuur over Hongkong in 1997 aan China werd overgedragen.

De VS en China zijn op hun beurt al maanden verwikkeld in een handelsoorlog.