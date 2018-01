Trump: "Waarom komen al die mensen uit klotelanden naar hier?" TT

Bron: The Washington Post, Belga 20 Getty Images De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich tijdens een gespannen vergadering met Republikeinse en Democratische senatoren denigrerend uitgelaten over een aantal Afrikaanse landen, Haïti en El Salvador. "Waarom komen al die mensen uit klotelanden (letterlijk: shithole countries) naar hier?", zou de president volgens The Washington Post en persbureau AP gevraagd hebben. The Wall Street Journal bericht daarnaast dat Trump beweert dat hij "een goede relatie" heeft met Kim Jong-un, al weigert de president te zeggen of hij al ooit met de Noord-Koreaanse dictator gesproken heeft.

Trump zat deze namiddag lokale tijd samen met zes senatoren om er te luisteren naar een akkoord dat beide partijen hadden bereikt rond de immigratiehervorming. Zij stelden voor immigranten van een aantal Afrikaanse landen, Haïti en El Salvador opnieuw te beschermen in ruil voor geld voor de door Trump gewenste grensmuur met Mexico.

Maar volgens verschillende media was de president allerminst tevreden met het voorstel dat op tafel lag en drong hij bij de senatoren aan met een nieuw voorstel op de proppen te komen. Op een bepaald punt zou Trump daarbij gevraagd hebben: "Waarom komen al die mensen uit 'shithole countries' naar hier?" en gezegd hebben dat de VS meer migranten van landen als Noorwegen zou moeten binnenhalen. Volgens twee aanwezigen waren de senatoren met verstomming geslagen door Trumps taalgebruik.

Het Witte Huis ontkende de woorden die Trump gebruikte niet in een officiële reactie, maar zei enkel dat Trump voorstander is van legale migratie van mensen die kunnen bijdragen aan de samenleving en de economie van de VS en zich kunnen assimileren "in onze geweldige natie".

"Goede relatie met Kim Jong-un"

Wie dacht dat de VS en Noord-Korea op voet van oorlog met elkaar staan, heeft het bovendien mis, zo blijkt uit een bewering van Trump. Hij vertelde immers in een interview met The Wall Street Journal dat hij "een goede relatie" heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Of de twee elkaar al ooit gesproken hebben, wil hij echter bevestigen noch ontkennen. "Ik wil daar geen commentaar op geven", antwoordt Trump of de vraag of hij al met Kim Jong-un belde. "Ik zeg niet of ik het al gedaan heb of niet. Ik wil gewoon geen commentaar geven."

De Amerikaanse president noemde de Noord-Koreaanse leider eerder onder meer al een "maniak", een "slechte kerel", "dik en lelijk" en "raketman", terwijl Kim van zijn kant al gewaarschuwd heeft dat hij "de mentaal gestoorde Amerikaanse sufferd met vuur zal temmen". Toch is de Trump van oordeel dat hij "waarschijnlijk een erg goede relatie met Kim Jong-un" heeft. "Ik heb relaties met mensen. Ik denk dat jullie verrast zouden zijn."

Op de vraag hoe dergelijke taal - die vaak in een reeks vurige tweets wordt verstuurd - te rijmen valt met "goede relaties", antwoordt Trump dat hij "een erg flexibel persoon" is. "Je zal dat veel zien bij mij", luidt het. "En dan is iemand plots mijn beste vriend. Ik kan je twintig voorbeelden geven. Jij kan er mij dertig geven."

De uitspraken komen er een dag nadat de president te kennen had gegeven dat hij bereid is om directe gesprekken op te starten tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Het laatste formele onderhoud dateert al van bijna een decennium geleden. In 2009 kwam er officieel een einde aan het zogenaamde zeslandenoverleg, waaraan de VS, Noord-Korea, Zuid-Korea, Japan, China en Rusland deelnamen.