Trump: "Vrouwen werden betaald om verhalen over me te verzinnen" KVE

27 september 2018

09u03

Bron: The Independent 3 Donald Trump heeft beweerd dat meerdere vrouwen "veel geld hebben gekregen" om "verhalen te verzinnen" over hem.

Hij deed de uitspraken tijdens een persconferentie op het moment dat hij zijn kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh, verdedigde tegen aantijgingen van seksueel misbruik. Over de beschuldigingen door drie vrouwen aan het adres van Kavanaugh zei de Amerikaanse president: "Wanneer ik het bekijk, zie ik het anders ... Het is me zo vaak overkomen. Ik ben dikwijls vals beschuldigd."

"Of het me iets doet? Absoluut. Omdat ik het vaak heb meegemaakt", verklaarde Trump naar aanleiding van de aantijgingen met betrekking tot Kavanaugh.

"Ik geloof dat het om vier vrouwen ging ... die veel geld hebben gekregen om verhalen over me te verzinnen", aldus de president.

In werkelijkheid hebben meer dan twaalf mensen Trump beschuldigd van seksueel wangedrag. De president heeft alle beschuldigingen ontkend.

Ondertussen heeft een derde vrouw heeft Brett Kavanaugh officieel beschuldigd van seksueel misbruik. Julie Swetnick vertelde gisteren dat de man seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde in zijn middelbareschooltijd. Zo zou hij deelgenomen hebben aan pogingen om meisjes dronken te voeren en hen daarna te misbruiken.

Trump wil de hoorzittingen van Kavanaugh en Christine Blasey Ford - een van de vrouwen die de aantijgingen heeft gedaan - in de justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat afwachten.

De Amerikaanse leider wil horen wat de vrouw te zeggen heeft die Kavanaugh beschuldigt. Hij kan nog niet oordelen of haar verklaringen geloofwaardig zijn. Toch hoopt hij dat de benoeming van Kavanaugh als rechter van het Hooggerechtshof kan bevestigd worden, want hij is volgens Trump uitzonderlijk intelligent. De president benoemde Kavanaugh in juli voor de vacature van rechter aan het Hooggerechtshof.