Trump: "Vrouwen in Mexicaanse migrantenkaravaan worden verkracht op ongeziene niveaus" kv

06 april 2018

19u11

Bron: CNN, LA Times, The Telegraph 0 Tijdens een rondetafelgesprek over belastinghervorming heeft Donald Trump gisteren gezegd dat Mexicaanse vrouwen “worden verkracht op niveaus die niemand ooit eerder gezien heeft”. De Amerikaanse president wilde daarmee zijn argumentatie voor striktere immigratiewetten kracht bijzetten.

Hoewel voorzien was dat de discussie zou gaan over belastinghervorming in West-Virginia, wijdde de president enkele minuten aan de problematiek van illegale immigratie in de VS.

“Herinner je mijn woorden in de Trump Tower toen ik begon”, aldus Trump, refererend naar de toespraak die hij in 2015 gaf om zijn kandidatuur voor het presidentschap aan te kondigen. Toen zei hij dat Mexico “niet de beste mensen stuurt… Het zijn verkrachters”. “Iedereen zei: ‘oh, hij was zo hard’ en ik gebruikte het woord verkrachting”, aldus de president donderdag. “en gisteren bleek toen deze reis ter sprake kwam dat vrouwen er verkracht worden op niveaus die niemand ooit eerder gezien heeft. Ze willen dat niet vermelden. Dus we moeten onze wetten veranderen.”

Jaarlijks evenement

De Migrant Viacrucis, een karavaan van Centraal-Amerikaanse migranten, is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door activisten en aandacht vraagt voor de levensgevaarlijke reis die migranten moeten ondernemen om te ontsnappen aan het geweld en de instabiliteit in hun thuisland. De migranten, die meestal afkomstig zijn van El Salvador, Guatemala en Honduras, hopen de Amerikaanse grens te bereiken, waar ze asiel aanvragen.

Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders deed er later op de dag nog een schepje bovenop. “Ik begrijp niet waarom de media doen alsof dit geen welbekend feit is. Vrouwen en jonge meisjes zijn het slachtoffer van brutale wreedheden tijdens de reis naar het noorden.” Ze verwees daarbij naar een artikel in de Los Angeles Times waarin gewag wordt gemaakt van de gevaren waaraan migranten worden blootgesteld wanneer ze door Latijns-Amerika naar de VS vluchten, zoals overvallen, verkrachtingen en aanrandingen door smokkelaars, kartelleden en Mexicaanse douaniers.

Leyla Santiago, die vanuit Puebla Mexico voor CNN verslag uitbrengt over de karavaan zegt dat de vrouwen net meereizen met de karavaan omdat ze bang zijn voor geweld en aanranding tijdens de reis, niet door hun medemigranten, maar wel door criminelen en immigratieambtenaren.

Ik ben al twaalf dagen bij de karavaan en heb nog niets gezien of gehoord van iemand die ‘op ongezien niveau’ wordt verkracht. Adolfo Flores, Buzzfeed News

Volgens Daniella Burgi-Palomino van de Latin America Working Group “zoekt Trump gewoon meer excuses om migranten uit Latijns-Amerika te demoniseren”. “Het houdt absoluut geen steek dat ze dit verhaal gebruiken dat migranten, die komen omwille van geweld, zelf gewelddadig zijn en dat ze zeggen dat we daarom onze grenzen moeten sluiten”. “Een vrouw die seksueel misbruik heeft ervaren, zou niet mogen teruggestuurd worden. Ze heeft medische hulp nodig.” Burgi-Palomino zegt dat uit onderzoek van haar organisatie blijkt dat één op de drie vrouwen tijdens de tocht door Mexico het slachtoffer werd van een of andere vorm van seksueel misbruik door immigratieambtenaren of de georganiseerde misdaad.

Adolfo Flores, een journalist van BuzzFeed News die momenteel de karavaan volgt, zei: “Ik ben al twaalf dagen bij de karavaan en heb nog niets gezien of gehoord van iemand die ‘op ongezien niveau’ wordt verkracht”, zegt hij.

Illegale stemmen

Tijdens het rondetafelgesprek herhaalde Trump ook nog eens zijn controversiële bewering dat er tijdens de verkiezingen van 2016 miljoenen illegale stemmen werden uitgedeeld, waardoor hij minder individuele stemmen behaalde dan zijn tegenstander Hillary Clinton.

“Ze zeggen altijd graag ‘oh, dat is een samenzweringstheorie’. Geen samenzweringstheorie. Miljoenen en miljoenen mensen”, aldus de president.