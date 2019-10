Trump vroeg hulp aan Australische premier om Mueller-onderzoek te counteren LH

01 oktober 2019

12u04

Bron: The New York Times, The Washington Post 3 De Amerikaanse president Donald Trump heeft druk gezet op de Australische premier, de conservatief Scott Morrison, om te helpen bij een onderzoek naar het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller tegen Trump had geopend. Volgens The Washington Post vroeg minister van Justitie William Barr aan buitenlandse inlichtingenmedewerkers informatie over hetzelfde onderzoek. Volgens bronnen bij de krant reisde Barr daarvoor speciaal naar Europa, onder meer meermaals naar Italië.

Sinds de publicatie van het Mueller-rapport, waarin Trump werd vrijgesproken van samenspanning met de Russen, is het Witte Huis erop gebrand wraak te nemen voor het twee jaar durende onderzoek. De Amerikaanse minister van Justitie William Barr benoemde in mei nog een aanklager die moet onderzoeken of de FBI de wet heeft overtreden bij het onderzoek.

Het Witte Huis beperkte de toegang tot het transcript van het telefoontje tussen Trump en Morrison tot een kleine groep assistenten van de president, zei een van de functionarissen aan The New York Times. Volgens de krant is het een ongewone beslissing die vergelijkbaar is met de afhandeling van het omstreden telefoontje van Trump met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Oekraïne-gate

Trump bevindt zich momenteel in het oog van de storm nadat na een klacht van een klokkenluider informatie uitlekte over een telefoongesprek tussen hem en Zelensky. Tijdens dat gesprek probeerde Trump Zelensky onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. De Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor politiek gewin en lanceerden daarop de afzettingsprocedure tegen Trump.

Het telefoontje met de Australische premier toont volgens de krant aan dat Trump zijn minister van Justitie ziet als een bondgenoot “om aan te tonen dat het Mueller-onderzoek een partijdige oorsprong had”. Ook zou het telefoontje bewijzen dat Trump het onderzoek van het ministerie van Justitie als een mogelijke manier ziet “om meer invloed te krijgen op een van de naaste bondgenoten van de VS”. Trump zou met andere woorden opnieuw diplomatie op het hoogste internationale niveau misbruikt hebben voor zijn eigenbelang.

Volgens The Washington Times was minister van Justitie Barr ook nauw betrokken in de poging om het Rusland-onderzoek van Mueller te counteren. De minister van Justitie zou aan Britse inlichtingenfunctionarissen informatie gevraagd hebben en reisde vorige week nog naar Italië, waar hij ook hoge functionarissen zou ontmoet hebben. Het was bovendien niet de eerste reis doe Barr naar Italië maakte om inlichtingenmedewerkers te ontmoeten.

Een andere naam die in het artikel genoemd is John Durham, de federale hoofdaanklager van de staat Connecticut die in mei de taak kreeg om het inlichtingenwerk te onderzoeken. Barr zou de Italianen gevraagd hebben om Durham daarbij te assisteren, aldus een anonieme bron die bekend is met de zaak. De Trump-regering heeft soortgelijke verzoeken gedaan in Australië.

Belastende informatie over Hillary Clinton

Australische overheidsfunctionarissen brachten in 2016 de FBI op de hoogte dat de Russische overheid Trumps campagneteam belastende informatie had aangeboden over presidentskandidate Hillary Clinton. De Australiërs hadden de informatie gekregen van George Papadopoulos, die het campagneteam van Trump adviseerde over buitenlandse politiek.

Advocaat Trump moet documenten voorleggen

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump en een spilfiguur in het Oekraïne-schandaal, moet tegen 15 oktober documenten die gelinkt zijn aan de zaak aan het Amerikaanse Congres overhandigen. Dat hebben de Democratische leiders van de parlementaire commissie deze avond geëist. De documenten zijn nodig in het onderzoek die mogelijk kan leiden tot een impeachmentprocedure tegen president Donald Trump.

Giuliani herhaalde zondag dat Joe Biden Oekraïne onder druk heeft gezet om een openbaar aanklager te ontslaan om zijn zoon te beschermen. Die claims zijn tegengesproken door de Oekraïense gerechtelijke autoriteiten. Ook zei Giuliani dat hij niet zou meewerken met Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, in het impeachmentonderzoek naar Trump.