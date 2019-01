Trump vraagt zich af waar de klimaatopwarming naartoe is, want het is zo koud in de VS: “Kom snel terug, we hebben je nodig!” TT

29 januari 2019

12u26

Bron: Bloomberg, Twitter 0 Ook in het Amerikaanse midwesten slaat de polaire vortex hard toe. Staten als Minnesota en Wisconsin meten er temperaturen die ze al tientallen jaren niet meer gezien hebben en sneeuwstormen geselen de inwoners. Genoeg voor president Trump om zich nog maar eens af te vragen “wat er in godsnaam met de klimaatopwarming aan de hand is?” Daarbij vergeet hij dat die opwarming helemaal los staat van de polaire vortex.

“In het mooie midwesten daalt de gevoelstemperatuur tot -60 graden (Fahrenheit, -51 graden Celcius, red.), het koudste ooit gemeten”, tweette Trump gisteren. Om daarna opnieuw twijfel te zaaien over de klimaatopwarming: “En in de komende dagen wordt het nog kouder. Mensen kunnen zelfs niet een paar minuten buitenblijven. Wat is er in godsnaam aan de hand met de klimaatopwarming? Kom asjeblieft snel terug, we hebben je nodig!”

Trump gaat zo voorbij aan het feit dat het actuele weer en het klimaat twee compleet verschillende concepten zijn. De wereldwijde temperaturen stijgen, en daar verandert een dag of een week extreem koud weer niets aan, zegt ook de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). "Het weer is de mix aan gebeurtenissen van elke dag in de atmosfeer. Het kan veranderen per uur en staat onder invloed van de luchtdruk, de temperatuur, de vochtigheid, de windsnelheid, de windrichting, enzovoort. Het gaat om de korte termijn. Het klimaat gaat over het weerbeeld op lange termijn.”

De polaire vortex, de wervelwind die normaal gezien boven de Noordpool blijft, slaat deze week toe over heel het midwesten. Meteorologen spreken over “gevaarlijke situaties” voor wie te lang buiten blijft. In Minneapolis bleven alle scholen gisteren dicht, in de staat Wisconsin werd de noodtoestand uitgeroepen. Op de luchthaven van Chicago werden meer dan 1.000 vluchten geannuleerd.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

RT @MSPPIO: Highway 694 at 10th Street in Oakdale is now open. pic.twitter.com/ZT6YsiVQBI MN State Patrol(@ MnDPS_MSP) link

It's cold outside, Chicago. We need your help now and during this impending cold streak; check on your neighbors, especially the elderly and those in need, make sure the heat is on, always safely using space heaters. Call 311 for help finding a warming center.



📸: @NicholasLEby pic.twitter.com/ZiQ990E6Fy Chicago Police(@ Chicago_Police) link