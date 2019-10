Trump vraagt nu ook China om onderzoek in te stellen naar Joe Biden en zijn zoon kv

03 oktober 2019

18u06

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag opnieuw een ander land gevraagd om zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen. Hij vraagt nu ook China om een onderzoek in te stellen naar zijn Democratische politieke rivaal Joe Biden. Een gelijkaardig verzoek aan Oekraïne leidde echter al tot de opstart van een afzettingsprocedure in het Amerikaanse Congres.

Toen Trump vanmorgen het Witte Huis verliet voor een bezoek aan Florida vertelde hij aan journalisten dat ook China volgens hem Joe Biden en diens zoon Hunter moet onderzoeken. “En trouwens, China zou ook een onderzoek moeten instellen naar de Bidens. Want wat er gebeurd is in China, is net zo erg als wat er gebeurd is in Oekraïne”, zei hij.

Trump en zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani beschuldigen Democratisch presidentskandidaat Joe Biden ervan dat hij zijn zoon zou geholpen hebben bij zijn zakelijke belangen in Oekraïne en China toen hij zelf nog vicepresident was. Trump en Giuliani leveren echter geen bewijzen voor die beschuldigingen.

Tijdens een telefoongesprek in juli vroeg Trump aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon wegens corruptie. Hunter Biden maakte verscheidene jaren deel uit van het bestuur van een Oekraïens aardgasbedrijf. De Amerikaanse president bevroor bijna 400 miljoen dollar aan financiële hulp voor Oekraïne vooraleer hij Zelensky om de gunst vroeg.

Een klokkenluider bracht het verzoek van Trump aan het licht en het nieuws zette de Democraten ertoe aan om vorige week officieel een afzettingsprocedure tegen Trump op te starten. Volgens hen heeft hij fondsen voor Amerikaanse buitenlandse hulp misbruikt voor eigen gewin.