Trump vraagt Melania te lachen naar de camera’s: haar onderkoelde reactie gaat viraal Joeri Vlemings

03 juni 2020

13u17 10 Tijdens een fotomoment in Washington vraagt Donald Trump zijn vrouw om even naar het vogeltje te lachen. Zij gehoorzaamt - enigszins - maar het is duidelijk niet van harte. “De stille opstand van Melania”, noemde Tancredi Palmeri het, een Italiaanse sportjournalist die onder meer voor CNN werkte. De opvallende beelden van het Amerikaanse presidentspaar gingen meteen viraal.



Het geliefde Twitter van Donald Trump had er een vette kluif aan. Gisteren bezochten de president en de first lady de gedenkplaats van de nationale Heilige Johannes Paulus II in Washington. Het koppel laste ook een momentje voor de fotografen in. De wereld keek toe hoe Donald Trump zijn echtgenote Melania opdroeg te glimlachen. Zelf zette hij zijn beste beentje voor, maar háár reactie met een vluchtige grimas sprak boekdelen. Het bleek ook al snel een vat vol inspiratie voor Twitteraars. “Dat gevoel dat je eindelijk beseft dat je met een psychopaat bent getrouwd” of “Hiervoor moet je bijbetalen” zijn maar enkele van de grappen die bedacht werden.

Anderen verwezen naar de vorige president, Barack Obama, die Melania blijkbaar wél spontaan aan het glimlachen kreeg. Dat was op 21 april 2018, op de begrafenis van voormalig first lady Barbara Bush dan nog. Ook foto’s van de Canadese premier Justin Trudeau met een zichtbaar ontspannen en bijna romantische Melania werden opgerakeld.

Overigens kon het bezoekje van de president, een niet-praktiserende gelovige, aan de rooms-katholieke herinneringsplaats op heel wat kritiek rekenen. De aartsbisschop van Washington, Wilton D. Gregory, had het over “grof misbruik en manipulatie” en een “schending van onze religieuze beginselen”. Trump liet een menigte vreedzame demonstranten aan het Witte Huis uiteendrijven met traangas om aan de nabijgelegen St. Johns Episcopal Church te kunnen gaan poseren met een bijbel in de hand.

In heel het land zijn er protesten in de nasleep van het afschuwelijke drama met George Floyd, de zwarte man die door witte agenten zo zwaar werd aangepakt dat hij overleed. “Paus Johannes Paulus zou het gebruik van traangas en andere afschrikmiddelen zeker niet goedkeuren om mensen het zwijgen op te leggen, uit elkaar te drijven of te intimideren, gewoon voor een fotomoment voor een ruimte van gebed en vrede”, aldus Gregory.

