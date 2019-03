Trump vraagt in volgende begroting opnieuw miljarden dollars voor muur TT

10 maart 2019

17u29

Bron: Reuters, ANP, The Washington Post 0 President Donald Trump gaat het Amerikaanse Congres morgen vragen om in de begroting van 2020 8,6 miljard dollar (7,7 miljard euro) beschikbaar te stellen voor de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De Democraten die tegen een verdere uitbreiding van de muur zijn, hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Het is daarom niet waarschijnlijk dat het voorstel het haalt, net zoals bij de begroting van dit jaar, waarvoor Trump 5,7 miljard dollar (5,1 miljard euro) wou.

Trump lijkt met zijn vraag dus allerminst van plan om toe te geven in het voor hem zo belangrijke thema. De Amerikaanse overheid ging eind vorig jaar en begin dit jaar voor meer dan een maand gedeeltelijk dicht omdat het Congres weigerde de 5,7 miljard dollar te voorzien in de begroting van 2019.

Na het einde van de shutdown en de goedkeuring van de begroting zonder geld voor de muur, riep Trump in februari de noodtoestand uit om ze toch te kunnen bouwen. Door de afkondiging van de noodtoestand kon Trump buiten het Congres om geld weghalen bij onder meer Defensie en het budget voor rampenbestrijding.

Eind februari was er in het Huis wel een meerderheid om een einde te maken aan de noodtoestand. Die resolutie is nu onderweg naar de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Mogelijk wordt de resolutie ook daar aangenomen, omdat meerdere dissidente Republikeinen moeite hebben met de noodtoestand die Trump heeft uitgeroepen. Komt het zover, dan kan Trump wel weer een veto uitspreken en blijft alles bij het oude.

Met zijn vraag om maar liefst 8,6 miljard dollar te voorzien in de volgende begroting, lijkt Trump de kwestie van de grensmuur sowieso al tot een belangrijk thema te maken in de presidentscampagne van volgend jaar. Trump hoopt in november 2020 herkozen te worden voor een nieuwe termijn van vier jaar.