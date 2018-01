Trump vraagt 18 miljard van Congres voor grensmuur in ruil voor bescherming 'Dreamers' ADN

21u38

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump vraagt 18 miljard dollar (15 miljard euro) aan het Congres voor de eerste fase van de bouw van zijn grensmuur tussen de VS en Mexico. Dat blijkt uit een lijst immigratiemaatregelen die het Witte Huis vrijdag heeft overgemaakt aan de Democraten. In ruil voor het geld belooft Trump de bescherming van jonge sans-papiers, schrijven de Amerikaanse media.

Met de 18 miljard wil Trump 1.126 kilometer extra hekken plaatsen aan de zuidwestelijke grens, zo meldt de Washington Post. Tijdens zijn campagne beloofde Trump nog dat Mexico de muur zou betalen, maar al snel bleek dat het land dat resoluut zou weigeren.

De president vraagt in zijn voorstel in totaal 33 miljard dollar voor veiligheidsmaatregelen. Hij vraagt onder meer de aanwerving van 10.000 extra immigratieagenten, strengere asielregels en een opschorting van de federale middelen aan de zogenaamde 'sanctuary cities', steden die weigeren om zomaar illegale immigranten over te dragen aan de autoriteiten.

REUTERS

Dreamers

In ruil voor het geld belooft Trump om inspanningen te doen voor de 'Dreamers', jonge illegalen die onder president Barack Obama de kans kregen om te studeren en werken in de VS zonder zich zorgen te moeten maken over uitwijzing. Trump had eerder aangekondigd dat hij dat DACA-programma ging stopzetten. In september meldden de Democraten nog dat er een akkoord was over de 'Dreamers' die al in de VS leven, maar dat ontkende Trump. Volgens hem moesten de Democraten daarvoor eerst instemmen met een strengere beveiliging van de grenzen.

Volgens de New York Times is de lijst met eisen die Trump vrijdag overmaakte aan senator Richard Durbin die de onderhandelingen rond DACA leidt, identiek aan het eisenpakket dat de president in oktober al voorstelde en dat voor de Democraten niet door de beugel kon. "President Trump zei eerder dat hij een goede 'shutdown' van de overheid nodig heeft voor zijn muur. Met deze eisen gaat hij wel degelijk in die richting", reageert Durbin. "Het is schandalig dat het Witte Huis maanden van inspanningen door de twee partijen zou ondermijnen door opnieuw zijn volledige verlanglijst van harde, anti-immigratiewetten - plus 18 miljard voor de muur - op te leggen ten koste van deze jonge mensen (Dreamers, red.)."

AP