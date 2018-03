Trump voert telefonisch overleg met Macron en Merkel: "Uitspraken Poetin verontrusten ons" SVM

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft telefonisch overleg gevoerd met zijn Franse collega Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De beleidsverklaring die Vladimir Poetin in Moskou gegeven heeft, houdt hen duidelijk bezig.

De Russische president waarschuwde in zijn jaarlijkse State of the Union voor een nieuw type nucleaire raket dat het land heeft ontwikkeld. De raket is volgens hem door geen enkel land te stoppen en heeft een "eindeloos bereik". “Niemand wilde naar Rusland luisteren, hoewel we een nucleaire grootmacht zijn. Wel, luister nu maar naar ons”, klonk het dreigend.

"De drie leiders delen een grote bezorgdheid na die dreigende uitspraken", laat het Witte Huis weten. "Die doen afbreuk aan het vruchtbare overleg tussen Rusland en het Westen."

"Geen wapenwedloop"

Het Kremlin verwierp de bewering dat Poetins toespraak -een van de meest oorlogszuchtige in jaren- de internationale isolatie van Rusland versterkt. "Rusland is niet van plan verzeild te raken in welke wapenwedloop dan ook", zei woordvoerder Dmitri Peskov. Hij ontkende ook dat de Russen internationale afspraken over wapenbeheersing schenden.

Trump sprak ook met Merkel en Macron over de situatie in Syrië. Ze waren het roerend met elkaar eens dat de Syrische regering, Iran en Rusland onmiddellijk een staakt-het-vuren in acht moeten nemen.