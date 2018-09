Trump voert sancties tegen verkiezingsbeïnvloeding in kv

12 september 2018

20u52

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag een decreet ondertekend dat sancties voorziet voor mensen en entiteiten in het buitenland, en buitenlandse regeringen van wie gebleken is dat zij zich met verkiezingen in de VS hebben bemoeid. Dit heeft nationaal veiligheidsadviseur John Bolton bekendgemaakt.

Het decreet stelt een kader in voor het nagaan en de preventie van mogelijke interferentie in de verkiezingen, de rapportage daarvan aan de president en het bestraffen van die bemoeienissen met sancties. Die kunnen bestaan uit het bevriezen van tegoeden, het verbieden van investeringen in een bedrijf of een inreisverbod.

Het decreet "viseert geen land in het bijzonder", want de "dreiging" kan van vele kanten komen, aldus de veiligheidsadviseur.

De tekst is ook van toepassing op de Congresverkiezingen van 6 november.

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten heeft Moskou een operatie opgezet om de presidentsverkiezingen van 2016 ten gunste van Trump te beïnvloeden. "2016 heeft een alarmsignaal uitgestuurd, wij stellen een kader in zodat dit niet meer gebeurt", zei Bolton.

Weegschaal richting Democraten

De kans dat de Democraten bij de Congresverkiezingen van november het Amerikaanse parlement op de Republikeinen van president Donald Trump heroveren, neemt toe, zo blijkt uit een peiling van de openbare radio NPR en Marist Poll die vandaag is gepubliceerd.

Tussen 5 en 9 september gevraagd naar hun algemene kiesintenties zegt de helft van een panel van 949 kiezers voor de Democraten te zullen stemmen, tegen 38 procent voor de Grand Old Party (GOP) van Trump. In juli was dat respectievelijk 47 en 40 procent.

Bij de stembusgang zijn alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden te grabbel en een derde (35) van de Senaat. Daarbovenop zijn er gouverneursposten in 36 staten te begeven.

De druk stijgt op de GOP, op een moment dat de populariteit van Trump weer naar zijn laagste niveau, 36 procent, is gezakt.