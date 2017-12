Trump voert enthousiast campagne voor omstreden senaatskandidaat

REUTERS Trump tijdens de bijeenkomst in Florida.

President Donald Trump heeft gisteren tijdens een bijeenkomst in Florida campagne gevoerd voor Roy Moore, de in opspraak geraakte Republikeinse senaatskandidaat in Alabama. Moore wordt beschuldigd van kindermisbruik.