Trump voert druk op Peking op: importtarieven blijven voorlopig van kracht

20 maart 2019

18u44

De door de Verenigde Staten opgelegde importtarieven op Chinese producten blijven van kracht zolang de landen niet tot een vergelijk zijn gekomen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, die zo de druk op Peking opvoert.

De opmerking komt er nadat bekend raakte dat de VS zich zorgen maken over de mate waarin China aan de Amerikaanse eisen tegemoet wil komen.

Akkoord

Chinese en Amerikaanse delegaties overleggen al langere tijd over een akkoord. Volgens Trump is het zaak dat er een deal komt om de handelsvete tussen de landen te kunnen beëindigen.





Volgens ingewijden is China echter niet van plan om op alle Amerikaanse eisen in te gaan. De Chinezen zouden onder meer extra zekerheden willen dat de handelsbarrières die door Trump en de zijnen worden opgelegd, ook weer worden opgeheven.