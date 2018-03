Trump vindt niet genoeg geld voor grensmuur en wil leger ervoor laten opdraaien TT

27 maart 2018

22u29

Bron: The Washington Post 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil de grensmuur met Mexico, die hij tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde, laten betalen met geld uit het defensiebudget. Dat schrijft The Washington Post.

Trump is niet tevreden met het 'lage' budget dat naar de grens met Mexico gaat in de pas goedgekeurde Amerikaanse begroting. In die begroting, goed voor 1,3 biljoen dollar, is 1,6 miljard voorzien voor hekken en dijken aan de grens. Daarvan gaat 641 miljoen dollar naar grenshekken op locaties waar die nu nog niet staan. Bovendien bevat de begroting ook de voorwaarde dat het geld enkel mag gaan naar projecten die voor mei 2017 zijn goedgekeurd.

De president, die zijn campagne van 2016 grotendeels baseerde op de belofte een 'muur' te bouwen op de grens met Mexico om de toegang van "illegalen, drugsdealers en criminelen" te stoppen, vindt dat bedrag veel te weinig. Hij had in eerdere onderhandelingen met de Democraten gehoopt op 25 miljard dollar. De prototypes die Trump onlangs is gaan bekijken in Californië, zijn dus nog niet voor meteen.

Trump lijkt het daarom nu over een andere boeg te gooien. Hij zou zijn blik hebben laten vallen op het 700 miljard grote defensiebudget, waar volgens hem wel een beetje afkan om de muur te bouwen. Tenslotte bevordert die - in zijn ogen - ook de nationale veiligheid. In een tweet zondag hintte Trump al op dat idee. "Een geweldige grensmuur bouwen, met drugs (vergif) en vijandelijke strijders die ons land binnenstromen, is een zaak van nationale verdediging. Bouw de muur via M (waarschijnlijk doelt Trump hier op the military, het leger, red.)!"

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Vraag is of dat zomaar kan en mag. Het budget voor defensie aan andere doeleinden besteden moet evenzeer goedgekeurd worden door het parlement. Jim Mattis, minister van Defensie, is bovendien het idee zelf niet echt genegen. Bij een bezoek aan Mexico eind vorig jaar zei Mattis dat het Amerikaanse leger "geen rol heeft" in het versterken van de grens.