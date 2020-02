Trump vindt het prima dat Filipijnen militair pact opzeggen: “Gaat veel geld schelen” ADN

12 februari 2020

23u03

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump reageert schouderophalend op het opzeggen van een militair samenwerkingsverband na 22 jaar door de Filipijnen. "Ik vind het echt niet erg als ze dat willen doen. Het gaat veel geld schelen", voorspelde hij.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte maakte gisteren bekend dat zijn land een streep haalt door de Visiting Forces Agreement (VFA). Dat besluit wordt na 180 dagen van kracht. De VFA stamt uit 1998 en bevat afspraken over de status van Amerikaanse troepen in de Filipijnen. De landen voeren regelmatig gezamenlijke legeroefeningen uit.

Trump kreeg van verslaggevers vandaag de vraag of hij Duterte nog op andere gedachten wil brengen. "Ik vond het niet heel erg, om eerlijk te zijn", reageerde hij. "Mijn denkbeelden wijken af van die van anderen." De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei eerder wel het besluit van de Filipijnse leider te betreuren.



Duterte dreigde vorige maand al het pact in de prullenbak te gooien. Dat gebeurde nadat Washington het visum had ingetrokken van een oud-politiechef. Die speelde een hoofdrol bij de bloedige oorlog tegen drugscriminaliteit, waarbij volgens critici ook veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen.