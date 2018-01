Trump vindt Europees handelsbeleid "erg oneerlijk" en zint op "tegenmaatregelen" IB

29 januari 2018

01u20

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de Europese Unie met haar handelsbeleid de Verenigde Staten "erg oneerlijk" behandelt. Dat zei hij in een interview dat zondagavond op de Britse zender ITV werd uitgezonden. Trump hintte daarbij ook op mogelijke tegenmaatregelen.

"De Europese Unie heeft de Verenigde Staten erg oneerlijk behandeld op vlak van handel", aldus de president in het interview dat donderdag in de marge van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos werd opgenomen. "We krijgen er onze producten niet binnen. Het is erg, erg moeilijk. En toch sturen zij hun producten naar ons - geen belastingen, erg weinig belastingen. Het is erg oneerlijk."

Gevolgen

Trump waarschuwt dan ook voor mogelijke gevolgen. "Ik heb veel problemen gehad met de Europese Unie, en het zou in iets erg groots kunnen veranderen uit een handelsoogpunt", luidt het. "Ze zijn overigens niet de enige. Ik zou veel landen en plaatsen kunnen opnoemen die dat doen. Maar de Europese Unie is erg, erg oneerlijk geweest ten opzichte van de Verenigde Staten. En ik denk dat dat heel erg in hun nadeel zal uitdraaien."

Brexit

De Amerikaanse president gaf dan ook te kennen dat hij begrijpt waarom de Britten de EU willen verlaten. "Door de handel, maar vooral door immigratie", klinkt het. "Ik ken het Britse volk en ik begrijp hen. Ze willen niet dat mensen van over de hele wereld naar Groot-Brittannië komen. Ze weten niets af van die mensen." Na de brexit zullen de VS en het Verenigd Koninkrijk bovendien volgens Trump een "geweldig" handelsakkoord afsluiten.

Lof voor May

Trump zou zich in de brexit-onderhandelingen naar eigen zeggen wel veel "harder" opstellen dan de Britse premier Theresa May. Hij sprak wel met lof over haar. May "doet het erg goed" en de president heeft een "erg goede relatie" met haar. "Ik ben het eens met veel wat ze doet en veel wat ze zegt."