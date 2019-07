Exclusief voor abonnees Trump vindt de jacht op plastic rietjes overdreven en lanceert daarom 'Make straws great again’ Rietje moet Trump opnieuw president maken én progressief Amerika op de kast jagen Castor van Dillen

26 juli 2019

14u32

Bron: De Volkskrant 4 Na het succes van het rode campagnepetje met de tekst ‘Make America Great Again’, is er onlangs een nieuw gadget verschenen op Trumps campagnewebsite . Een rood plastic rietje met zijn naam erop moet bijdragen aan zijn herverkiezing in 2020. En het opent een nieuwe aanval op het progressieve deel van de Verenigde Staten.

De campagnemanager van Trump, Brad Parscale, bracht de verkoop van de rietjes vorige week vrijdag onder de aandacht met de woorden: ‘making straws great again’. De rietjes zijn te koop voor 15 dollar in pakjes van tien en volgens de campagnewebsite zijn ze herbruikbaar en gemaakt van recyclebaar materiaal. Uiteraard zijn de rietjes in de VS geproduceerd. Parscale liet deze week op Twitter weten dat er al meer dan 140.000 rietjes zijn verkocht – de opbrengst van ruim 200.000 dollar gaat de campagnekas in.

De lancering van het nieuwe Trump-hebbedingetje is een reactie op de ban op wegwerpplastic.

