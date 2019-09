Trump vindt dat hij de strengst aangepakte president is in geschiedenis van VS ttr

25 september 2019

15u35

Bron: belga 0 Daags nadat de Democraten een formeel onderzoek startten of Donald Trump moet worden afgezet, bleef de Amerikaanse president zijn woede de vrije loop laten daarover. Hij vindt dat hij de strengst aangepakte president is in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

"Er is geen enkele president in de geschiedenis van ons land die zo slecht behandeld is als ik. De Democraten zitten vol haat en angst", begon Trump aan zijn dag op Twitter. De VS-president is momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. "Dit mag geen andere president overkomen. Een heksenjacht", luidde het.

De Democraten lanceerden gisteren de eerste etappe van een impeachment-procedure. Trump wordt ervan verdacht zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski te hebben gevraagd een onderzoek te starten tegen Hunter Biden. Dat is de zoon van voormalig vicepresident Joe Biden, die in 2020 mogelijk de Democratische uitdager wordt van Trump. Meteen na de aankondiging sprak de Amerikaanse president al over een "gore heksenjacht".