Trump vindt dat Congres aanklachten die leiden tot afzettingsproces “moet uitwissen” KVE

07 februari 2020

19u59

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat het Congres de aanklachten die leidden tot zijn afzettingsproces "zou moeten uitwissen", ondanks zijn vrijspraak in de Senaat op woensdag.

De Democraten in Huis van Afgevaardigden stelden de president op 18 december in staat van beschuldiging. "Moeten ze de afzettingsprocedure in het Huis van Afgevaardigden uitwissen?", vroeg de president aan journalisten in het Witte Huis. "Dat zouden ze moeten doen, want het was een hoax", antwoordde hij zelf.

Sinds zijn vrijspraak woensdag in de Senaat heeft Trump al verschillende keren triomfantelijk uitgehaald naar zijn politieke tegenstanders. Zo stak hij vrijdagochtend nog de draak met de technische problemen die de Democraten hadden bij het tellen van de stemmen bij de voorverkiezingen in Iowa. 'Ik denk dat ze RUSLAND, RUSLAND, RUSLAND opnieuw de schuld moeten geven! Als ze nog niet fatsoenlijk stemmen kunnen tellen, hoe gaan ze dan de Amerikaanse gezondheidszorg beheren?", klonk het in een tweet.

I think they should blame RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA again! If they can’t count votes properly, how are they going to run U.S. HealthCare? https://t.co/JsNB8jvKoo Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link