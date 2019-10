Trump verzekert dat VS de Koerden niet in de steek gelaten hebben, “Als Turkije iets ‘overdreven’ doet, zal ik hun economie totaal vernietigen” Geweld Syrië ADN

08 oktober 2019

16u58

Bron: Belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag verzekerd dat de Verenigde Staten de Koerden niet in de steek gelaten hebben. Dit, twee dagen na de aankondiging dat de Amerikaanse troepen zich zullen terugtrekken uit het noorden van Syrië, dicht bij de Turkse grens.

Sinds zaterdag voert Turkije zijn troepenaanwezigheid aan de grens met Syrië op. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kondigde een offensief in het noorden van het land aan. Daar hebben de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) de controle over het grensgebied met Turkije. Ankara beschouwt hen als een terroristische groep, maar de Koerden waren een belangrijke bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurorganisatie IS. Maandag gaven de VS echter aan dat ze een Turks offensief niet in de weg zouden staan, en ze trokken manschappen terug.



Trump ontkent nu de Koerden in de steek te laten. "We verlaten Syrië, maar we hebben de Koerden, die fantastische mensen en bewonderenswaardige strijders zijn, helemaal niet in de steek gelaten", tweette de president vandaag. "We helpen de Koerden financieel (en met) wapens.”

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Dreigement

Na initieel aan te geven dat de VS een Turks offensief niet in de weg zouden staan, moest Trump inmiddels onder internationale druk én druk uit het eigen Republikeinse kamp zijn goedkeuring voor de Turkse plannen al nuanceren: “Als Turkije iets doet dat ik, in mijn grote en onovertroffen wijsheid, als overdreven beschouw, dan zal ik de Turkse economie totaal vernietigen en uitroeien”, tweette het staatshoofd gisterenavond - zonder echter te verduidelijken wat hij als overdreven of verboden zou beschouwen.



De VS waarschuwden Turkije volgens een hoge Amerikaanse functionaris ook dat een complete invasie een "slecht idee" is en dat het land haar verantwoordelijkheid zal moeten opnemen als het tot een humanitaire crisis of een heropleving van IS leidt.

Kritiek

Maandag gaf Republikein Lindsey Graham nog zware kritiek op Trumps beslissing om soldaten terug te trekken uit het noorden van Syrië. Hij vond het een "impulsieve beslissing die alle vooruitgang die we geboekt hebben, teniet doet en de regio opnieuw in chaos stort".

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link