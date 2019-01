Trump verzekert dat hij nooit voor Rusland heeft gewerkt: “Schandalig dat jullie die vraag stellen” HA

14 januari 2019

17u18

Bron: AFP 0 De Amerikaanse president Donald Trump verzekert dat hij "nooit voor Rusland heeft gewerkt". De New York Times schreef vrijdag dat de federale politie een onderzoek tegen Trump had geopend, om na te gaan of hij voor Rusland werkte in de dagen nadat hij FBI-baas James Comey aan de deur had gezet.

"Ik heb nooit voor Rusland gewerkt. Ik vind het schandalig dat jullie die vraag stellen", zei de Amerikaanse president. The Times meldde dat de FBI zich zorgen maakte over Trumps gedrag na het ontslag van Comey en een onderzoek is begonnen of Trump, hetzij bewust of ongewild, namens Rusland werkte tegen Amerikaanse belangen.

Justitie werd door verschillende instanties gevraagd of de beslissing van Trump om Comey te ontslaan, gelinkt kon worden aan het Rusland-onderzoek, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid over een mogelijk verband tussen Trumps verkiezingscampagne en Moskou door het ontslag van de FBI-baas.



Gevraagd naar een reactie op een ander artikel, ditmaal in de Washington Post, waarin wordt gesteld dat Trump details over persoonlijke gesprekken met zijn Russische collega Vladimir Poetin verzwegen zou hebben voor zijn kabinetsleden, verklaarde de president "er absoluut niets over te weten". "Er is veel fake news (...) Het was een succesvolle ontmoeting", zo zei hij, daarmee waarschijnlijk verwijzend naar de top met Poetin in Helsinki in juli.