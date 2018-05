Trump verwelkomt in Witte Huis Amerikaan die twee jaar vastzat in Venezuela TTR

27 mei 2018

07u08

Bron: Belga 0 Een Amerikaanse staatsburger die 2 jaar lang in Venezuela werd gevangen gehouden, is vrijgekomen en is in het Witte Huis ontvangen door president Trump.

Joshua Holt en zijn vrouw Thamy, hun dochter en hun ouders werden ontvangen door de president in het Oval Office, zijn werkkamer in het Witte Huis. "U heeft heel wat moeten doorstaan. Meer dan de meeste mensen kunnen verdragen", zei de president tegen Joshua Holt. De president tweette ook een video na de ontmoeting van Holt die uitbundig verwelkomd werd. "Welcome home Josh!", aldus Trump.

Holt was naar Venezuela gereisd om er te trouwen met zijn huidige vrouw, die hij via internet had leren kennen. Hij werd ervan beschuldigd een Amerikaanse spion te zijn en hem werd ook wapenbezit ten laste gelegd. Ook zijn vrouw werd opgesloten.

"Het werd niet de grote vakantie war ik van droomde, maar we zijn nog altijd samen", zei Holt. Aan de vrijlating zijn twee jaar van intense onderhandelingen voorafgegaan.

