Trump verwelkomt beslissing van Internationaal Strafhof om geen Afghanistan-onderzoek in te stellen KVE

12 april 2019

19u47

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zijn tevreden met de beslissing van het Internationaal Strafhof (ICC) om geen onderzoek te voeren naar Amerikaanse soldaten en hun daden in Afghanistan. President Donald Trump herhaalde wel zijn waarschuwing aan het ICC over de vervolging van de VS of hun bondgenoten.

"Dit is een grote internationale overwinning, niet alleen voor deze patriotten, maar ook voor de rechtsstaat", aldus Trump. Volgens hem houden de VS "Amerikaanse burgers aan de hoogste wettelijke en ethische normen".

“Te machtig”

Trump herhaalde zijn voorbehoud bij het ICC in Den Haag, dat volgens hem te machtig is, geen aansprakelijkheid heeft en een bedreiging is voor de Amerikaanse soevereiniteit. "Iedere poging om Amerikaanse, Israëlische troepen of die van bondgenoten te vervolgen, zal een snel en krachtig antwoord krijgen", aldus Trump.

De rechters van het Internationaal Strafhof verwierpen vandaag de vraag van de procureur om een onderzoek in te stellen naar misdaden tegen de mensheid in Afghanistan sinds 2003. De beslissing volgt een week nadat de VS het visum van de procureur-generaal van het Internationaal Strafhof, mevrouw Fatou Bensouda, hadden ingetrokken omdat er mogelijk een onderzoek zou komen.

De VS, die het stichtingscharter van het Strafhof niet ondertekend hebben, hadden vorige maand laten weten dat ze visumbeperkingen zouden opleggen om een onderzoek van de instelling naar acties van militairen te verhinderen.